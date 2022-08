Udarac za Dinamo: Teška ozljeda igrača kojeg su platiti 4 mil. €, možda propušta sezonu

Branič Dinama Boško Šutalo teško se ozlijedio u utakmici sa Šibenikom na Šubićevcu. U 31. minuti pri doskoku mu se dugo mu se pred klupom ukazivala pomoć, ali nije mogao nastaviti i ušao je Dilaver.

- Boško Šutalo je na utakmici protiv Šibenika zadobio tešku ozljedu noge. Radi se o teškoj ozljedi s frakturom kosti i rupturama ligamenata gležnja. Našeg igrača nažalost čeka operacija, rehabilitacija i dulje izbivanje s terena. Boško, želimo ti brz oporavak i što brži povratak na teren! Nema predaje! - poručili su iz Dinama.

Šutala sada očito čeka duža pauza, a mogao bi i propustiti sezonu. Dinamo ga je ovoga ljeta platio čak četiri milijuna eura.

- Na ovoj razini natjecanja nije primjereno igrati na ovakvoj podlozi. Jako sam ponosan na način kojim su dečki ušli u utakmicu, na koji način su je kontrolirali, željeli pobjedu... I sve to na ovakvoj podlozi koja doista ne dolikuje ovoj razini nogometa. Kroz igru smo tražili željeni rezultat, na kraju smo do njega i došli. Osvajanje bodova na ovakvim terenima, i to poslije utakmice kakvu smo imali u srijedu, nije lako - rekao je trener Dinama Ante Čačić.

