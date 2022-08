Detalji incidenta na A1: 'Odjednom su počeli izlaziti maskirani ljudi s bejzbol palicama i bokserima'

Novi navijački incident dogodio se danas poslijepodne, oko 15 sati, na autocesti A1. Policija je blokirala promet, a kako javlja HAK, nastala je kolona duga gotovo 10 kilometara. A umalo je došlo do velikog navijačkog okršaja koji je policija izgleda spriječila u posljednji tren.

- U zoni odmorišta u blizini čvora Perušić na autocesti A1 u oba smjera zaustavljeno je više desetaka automobila iz kojih su počeli izlaziti maskirani ljudi s fantomkama, opremljeni bejzbol palicama i bokserima dok je s druge strane u smjeru Zagreba, odnosno Osijeka išla Torcida u pratnji policije. - potvrdili su nam čitatelji koji su se zatekli u blizini mjesta događaja u nedjelju poslijepode.

- Sve je izgledalo strašno, promet je blokiran. Vjerojatno je obračun dogovoren. - rekao nam je čitatelj koji se vozio na autocesti u smjeru Splita.

🔴3🔴Poslije 15 h,odmorište Jadova-AC A1- gostujući navijači @hajduk koji se kreću via Zagreb-Osijek izašli iz svojih vozila maskirani kacigama i odjećom te zaustavili promet.

Mogući povod:sukob s navijačima @gnkdinamo koji putuju na Šibenik-Dinamo u 18:30h na Šubićevac pic.twitter.com/P1PV70YO7n — MUP-RH (@mup_rh) August 28, 2022

- Sve benzinske postaje od Zagreba do Splita su prepune policije zbog mjera osiguranja - kazali su nam čitatelji.

Osim Torcide, na utakmicu putuju i navijači Dinama koji igraju susret protiv Šibenika od 18:30 na Šubićevcu. Istovremeno u suprotnom smjeru putuju navijači Hajduka koji od 21:05 igraju derbi protiv Osijeka, stoga je moguće da su se dvije rivalske navijačke skupine susrele u zoni odmorišta Jadova.

Srećom do otvorenog sukoba između navijačkih skupina nije došlo zahvaljujući brzoj reakciji interventne policije.

🔴4🔴 Policija je poduzela mjere i radnje razdvajanja pravaca kretanja navijača:

✔️spriječen sukob navijača

✔️bez postupanja policije

✔️bez uporabe sredstava prisile - izdane naredbe

✔️uspostavljeno odvijanje prometa koji je bio u prekidu do 15:55 h

✔️uz cestu pronađene palice https://t.co/8QeeVDOCua pic.twitter.com/pMExy6LnLX — MUP-RH (@mup_rh) August 28, 2022

Budući da je utakmica u Gradskom vrtu susret visokog rizika, policija je pripremila pratnju, ali tek od izlaza s autoceste A5 u Osijeku.

- Gostujuće navijače prihvatit će policijski službenici na izlazima s autoceste A5 u Osijeku, zbog čega bi bilo poželjno da do izlaza dođu najkasnije do 17,30 sati kako bi bili na vrijeme dopraćeni u organiziranoj koloni do parkirališnog prostora u blizini sjeverne tribine stadiona Gradski vrt.

Gostujućim navijačima se preporučuje da za odmor i točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, s obzirom na to da će policijski službenici osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste do stadiona ili od spojnice ceste s Južnom osječkom obilaznicom - poručili su ranije iz policije.

Podsjetimo, prije samo tri mjeseca na istoj je autocesti u zoni odmorišta Desinec između Zagreba i Karlovca došlo do sukoba navijača Hajduka i policije kada je upotrebljeno i vatreno oružje te je više navijača hospitalizirano. Nakon toga, održani su brojni sastanci, a reagirala je cijela država. MUP je kao riješenje predvidio i osnovao novi Stožer koji brine za osiguranje i održavanje utakmica visokog rizika.

