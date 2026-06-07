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Wesley otpao

Udarac za Brazil uoči SP-a, ostao je bez jedinog pravog desnog bočnog

(SP)BRAZIL-RIO DE JANEIRO-FOOTBALL-FRIENDLY-BRAZIL VS PANAMA
Jin Haoyuan/XINHUA
VL
Autor
Hina
07.06.2026.
u 22:15

Magnetska rezonanca je pokazala dovoljno tešku ozljedu lijevog bedrenog mišića čime je izbornik Carlo Ancelotti ostao bez jedinog pravog desnog bočnog igrača u  momčadi. Umjesto njega Ancelotti je u reprezentaciju pozvao veznog igrača Atalante Edersona.

Na prijateljskom ogledu protiv Egipta ozlijedio se 22-godišnji brazilski nogometni reprezentativac Wesley zbog čega će morati propustiti nastup na Svjetskom prvenstvu.

Magnetska rezonanca je pokazala dovoljno tešku ozljedu lijevog bedrenog mišića čime je izbornik Carlo Ancelotti ostao bez jedinog pravog desnog bočnog igrača u  momčadi. Umjesto njega Ancelotti je u reprezentaciju pozvao veznog igrača Atalante Edersona.

Nakon ozljede Wesleyja, igrača Rome, Brazil će tu poziciju morati popuniti s nekim od svestranih stopera, a to su Danilo ili Ibanez.

Brazilci su pobijedili Egipat 2-1 kao što su i prethodno bili uspješni u prijateljskim susretima protiv Paname 6-2 i Hrvatske 3-1. Izgubili su u 2026. jedino ogled protiv Francuske 1-2.

Brazil, peterostruki svjetski prvak kroz povijest, na prvenstvu nastupa u skupini C gdje mu društvo prave Meksiko, Škotska i Haiti.
Ključne riječi
SP 2026. Brazil reprezentacija

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