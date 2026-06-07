Reprezentacija Irana uz velike mjere sigurnosti stigla na SP

Iranska nogometna reprezentacija, kao i ostatak delegacije, doputovao je meksičku Tijuanu i na poprište Svjetskog nogometnog prvenstva, u nedjelju prijepodne po srednjeeuropskom vremenu.

Iranski nogometaši stigli su letom iz Turske, gdje su se pripremali posljednjih nekoliko tjedana, a dočekala ih je u Meksiku vojska i policija. Dolazak Iranaca bio je popraćen velikim mjerama sigurnosti uslijed nemira i ratnih sukoba Irana i Sjedinjenih Američkih Država koji traju na Bliskom istoku.

Pedesetak navijača Irana dočekalo je svoje miljenike u Tijuani, a reprezentativne autobuse kordon vojske je pratio od zračne luke do hotela gdje će biti smješteni.

Na Svjetskom prvenstvu Iran se nalazi u skupini G te će uvodne dvije utakmice odigrati u predgrađu Los Angelesa. Suparnici će im biti Novi Zeland 15. lipnja i Belgija 21. lipnja. Zadnji ogled u skupini Iran će odigrati u Seattleu protiv Egipta 26. lipnja.