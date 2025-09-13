U Zagrebu danas počinje veliki događaja, organizatori: Razdvojili smo Izraelce i Irance te Ruse i Ukrajince

S ceremonijom svečanog otvorenja, danas će u Zagrebu započeti seniorsko Svjetsko prvenstvo u hrvanju koje će otvoriti hrvatski premijer Andrej Plenković. Učinit će on to u društvu Nenada Lalovića, predsjednika Svjetskog hrvačkog saveza (UWW), gradonačelnika Tomislava Tomaševića i Vladimira Bregovića, predsjednika Hrvatskog hrvačkog saveza.

A upravo je predsjednik Saveza pozvao borilačke fanove da sve do 21. rujna pohode Arenu Zagrebu kako bi gledali najbolje svjetske hrvače. Učinio je to nedavno i u MMA kavezu, tijekom FNC-ove zagrebačke priredbe.

– S obzirom na to da je upravo UWW prva organizacija koja je priznala MMA kao sport, ali samo na amaterskoj razini, tu postoji i jasna poveznica. Uostalom, uskoro će se u Novom Sadu održati i Svjetsko prvenstvo u amaterskom MMA-u – kazao je Bregović i najavio sudionike ovog Prvenstva.

– U Zagrebu očekujemo oko 900 hrvača iz 90 zemalja, ali i 2300 akreditiranih osoba. Hrvatska pak sudjeluje s osam boraca u grčko-rimskom stilu, pet u slobodnom i jednom hrvačicom, a to je Veronika Vild u kategoriji do 72 kg.

Nadamo se jednoj medalji

Premda na prvu predsjednik nije htio isticati nijednog od hrvača, na kraju je na našu konstataciju da su Ivan Huklek (87 kg), Antonio Kamenjašević (77 kg) i Karlo Kordić (82 kg) naše najveće uzdanice kazao sljedeće:

– Spomenuti borci vrh su kvalitete, no ne smijemo zanemariti ni veterana Lizatovića do 63 kg, ni Etlingera do 67 kg za kojeg nikad ne znaš kako će krenuti. Puklavec je skidao na 72 kg, Smetko ide u 97 kg, a iskusni je Koščević do 130 kg. Znate kako je, kada se stari panj zapali, teško se ugasi. S obzirom na svjetsku konkurenciju, mi bismo bili zadovoljni s jednom medaljom.

Kako živimo u turbulentnim vremenima, s dva rata na tlu Europe, neizbježno je bilo i naše pitanje sigurnosne prirode.

– Imamo na raspolaganju 11 hotela i pazili smo da Izraelci i Iranci te Rusi i Ukrajinci ne budu u istom hotelu. Ako se mogu prevenirati potencijalne neugodne situacije, to treba i učiniti. S druge strane, to su ipak sportaši, koji 15-20 godina treniraju po dva-tri puta dnevno i oni nemaju vremena baviti se politikom.

Oni nemaju, ali imaju oni koji ih (pred)vode, šefovi delegacija i njima slični koji moraju slušati što im se naređuje iz Teherana ili pak Kijeva. A moglo bi se dogoditi, a to se već i događalo, da Iranac ne želi izaći u borbu s Izraelcem ili pak Ukrajinac s Rusom. A poznato je da su takvi potezi kršenje Olimpijske povelje, čijim je protagonistima bivši predsjednik MOO-a Thomas Bach zaprijetio dugogodišnjim kaznama.

– Svjetski hrvački savez poštuje odluke MOO-a i svi koji ovamo dolaze prošli su sito i rešeto. Posebna je komisija provjerila je li netko sudjelovao u ratu i slično. Ako netko otvoreno odbije boriti se bez valjana sportskog razloga, postoji mogućnost doživotne diskvalifikacije. Dakako, često se to radi pod krinkom ozljede.

U Zagrebu 19 tisuća noćenja

Vizu za ulazak u Hrvatsku nije dobio dvostruki olimpijski pobjednik i šesterostruki svjetski prvak Abdulrašid Sadulajev. No, to nije hir hrvatskog MUP-a već rezultat gluposti koju je ovaj hrvački velikan napravio. Naime, pokušao je ući u Rumunjsku s neispravnom vizom pa je dobio petogodišnju zabranu ulaska u zemlje schengenskog područja.

– Njemu je viza uskraćena jer je on na crnoj listi Europske unije nakn što je prošle godine napravio ozbiljan prekršaj – objašnjava Bregović, naglašavajući da će ruski i bjeloruski hrvači nastupati pod neutralnom zastavom UWW-a.

S obzirom na to da će u Zagreb stići sportaši i njihovo stručno vodstvo iz cijelog svijeta, a zacijelo i pokoji navijač i novinar, zanimalo nas je koliko je to noćenja?

– Procjena je da ćemo u ovih devet dana natjecanja, a neki su došli i ranije, imati oko 19 tisuća noćenja. Hvala državi koja nam je pomogla s četiri milijuna eura i Gradu koji je sudjelovao sa skoro milijun eura.