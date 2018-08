U Realu su lagali Modriću: Luka smatra da su ga ismijali!

Luka Modrić u utorak ili srijedu u Madridu će imati sastanak s predsjednikom Reala nakon kojeg bi trebalo biti poznato hoće li doći do transfera u Inter.

Iz Reala su posljednjih dana poručivali kako su uvjereni da će Modrić ostati u Madridu, dok Talijani tvrde da se zasitio kraljevskog kluba te da će tražiti transfer u Inter.

Portal Fedenerazzurra.net danas je objavio informaciju da je Modrićev odnos s predsjednikom Reala pukao, a razlog tome je odlazak Cristiana Ronalda u Juventus.

>> Pogledajte i koji bi vatreni mogli promijeniti klub ovog ljeta

[video: 26049 / ]

Luka je tijekom Svjetskog prvenstva rekao da je siguran kako će Portugalac ostati u Madridu, a tu izjavu dao je jer mu je to rekao Perez, no to se na kraju pokazalo kao laž.

Modrić smatra da je ismijan i zato je odlučio napraviti strategiju koja bi ga odvela do Intera, s kojim je počeo pregovore preko agenta Vlade Lemića, supruge Vanje te posrednika Predraga Mijatovića.

- Ronaldov odlazak, u kombinaciji s traumatičnim zbogom Zidanea, uvjerio je Modrića da je njegovo vrijeme u Realu gotovo. S 33 godine, Hrvat okreće novu stranicu i kreće u novu i uzbudljivu epizodu u karijeri - zaključuje Fedenerazzurra.