U njihovim je rukama ključ velikog derbija: Potezi ove dvojice promatrat će se na poseban način

Na strani domaćih Pjaca, Fruk, Pašalić, Selahi..., a na drugoj Petković, Baturina, Mišić, Vidović To su samo neki od igrača Rijeke i Dinama koji bi mogli obilježiti veliki nedjeljni derbi između Rijeke i Dinama. Lomit će se koplja na Rujevici oko te borbe za naslov prvaka, pobjeda bi bilo kojem klubu donijela ozbiljnu prednost uoči posljednja tri kola prvenstva. I zato neće samo spomenuti igrači biti ključni, svaki pojedinac u bijelom ili plavom dresu bit će ključan jer i jedna greška može odlučiti tu utakmicu.

Nevistić se više selio

Grešaka će sigurno biti, manjih ili većih, vjerujemo da će biti dosta prilika za pogotke, da ćemo gledati dobru, otvorenu borbu. No da nema spomenutih grešaka, ne bi bilo ni pogodaka. Doduše, rijetko kad se iskoriste sve greške na utakmici, a na kraju priče tu su i vratari. Upravo oni bi mogli biti ključne figure za razrješenje velike borbe u ovom derbiju pa i borbe za naslov prvaka.

Rijeka i Dinamo imaju odlične vratare koji iza sebe imaju različite karijere. Nediljko Labrović, 24-godišnji vratar Rijeke, počeo je u Glavicama, pa u školi Hajduka, potom se preselio u Adriatic, a karijeru je nastavio u sinjskom Junaku da bi tri godine proveo u Šibeniku iz kojeg je prije tri godine stigao u Rijeku za koju sad već ima više od sto nastupa, a svojim odličnim obranama stigao je i do reprezentacije.

Nediljko Labrović Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

S druge strane Ivan Nevistić, 25-godišnji Đakovčanin koji sad drži 'jedinicu' Dinama puno se više selio. Nakon Đakova otišao je u Osijek i još kao vrlo mlad otišao u Rijeku. Iz Rijeke je išao na posudbe u Varaždin, Muru, pa ponovno u Varaždin da bi ga od Rijeke kupio Dinamo za tri milijuna eura. No trend slanja Nevistića na posudbe nastavio se i u Maksimiru, prvo su ga ostavili na posudbi u Rijeci, potom je išao u Lokomotivu jer sve dok je u Dinamu bio Livaković bilo je jasno da neće imati minutažu.

U Dinamo se vratio u ljeto 2022. godine i čekao svoju priliku. Pravu je dočekao tek ove sezone. I to ne od početka, prednost je dobio Danijel Zagorac, pa su se malo izmjenjivali na vratima plavih. No od 15. veljače, kada je stao na vrata protiv Betisa, Nevistić je prigrabio plavu 'jedinicu' i odigrao nekoliko sjajnih utakmica u kojima je spašavao Dinamo.

Ivan Nevistić Foto: Josip Regovic

Za plave je dosad 32 puta bio na vratima, primio je ukupno 27 pogodaka, a u 16 susreta nije primio ni pogodak. U ovoj sezoni na vratima Dinama bio je 30 puta, primio tih 27 pogodaka, 14 puta mu je mreža ostala 'čista'. Labrović je na vratima Rijeke u ovoj sezoni bio u svim susretima momčadi s Rujevice, jedino dosad nije branio u Kupu. U 38 ovosezonskih utakmica primio je 28 pogodaka, a u 20 susreta mreža mu je ostala netaknuta.

Drukčije je u Rijeci i Dinamu

Kod momčadi kao što su Rijeka i Dinamo vratari imaju drukčiji posao nego u klubovima koje su nešto slabiji. Jer u većini drugih klubova golmani imaju puno posla, stalno su 'unutra', koncentraciju im je lakše održati, a Nevistić i Labrović moraju držati koncentraciju u specifičnim uvjetima, oni moraju biti na visokoj razini u samo jednom ili nekoliko slučajeva tijekom utakmice. Možda je zato trebalo više vremena Nevistiću da dođe na svoju današnju visoku razinu, nije se bilo lako 'prešaltati' na takav nogomet.

U nedjeljnom derbiju ne treba očekivati da će tijekom cijelog susreta sve 'frcati' od prilika na jednoj ili drugoj strani, no Labrović i Nevistić moraju držati koncentraciju svih 90 minuta, imali puno ili jako malo posla kao što ga uglavnom malo ima Nevistić. No, baš u tim situacijama, kad bi suparnik došao do prave prilike i kad je prijetio novi gubitak bodova, Nevistić je spašavao situaciju i sve više postaje junak plavih. A Labrović je to na vratima Rijeke već dugo, puno je toga obranio i u ovoj sezoni u kojoj se Rijeci na početku nisu davali nekakvi izgledi za vrh, a ona je i sad u još kako ozbiljnoj igri, svakako zahvaljujući i svojem ofenzivnom nogometu, ali i Labroviću koji ih je znao spasiti u važnim trenucima.

Uz brojne sjajne igrače u jednoj i drugoj momčadi možda će baš Labrović ili Nevistić biti junaci ovog velikog derbija.