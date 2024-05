'Pobijedit ćemo Dinamo! A ljudi iz Splita dali bi 10 godina života da mogu biti u našoj poziciji

Rijeka i Dinamo će u nedjelju od 17.30 sati odigrati veliki, možda i odlučujući derbi sezone u hrvatskom nogometu. Utakmica na Rujevici mogla bi odrediti i konačnog pobjednika, državnog prvaka za aktualnu natjecateljsku sezonu. Podsjetimo, uoči ogleda na Kvarneru Dinamo ima bod više od Rijeke na ljestvici, a do kraja sezone još su ostala četiri kola.

Riječani su svoju uobičajenu press-konferenciju imali već dva dana uoči utakmice kako bi se momčad što adekvatnije pripremila na ono što je čeka. Željko Sopić, trener Rijeke otkrio je detalje iz svlačionice.

- Prvo: dobro smo se pripremili. Drugo: igramo na Rujevici. Treće: pobijedit ćemo ih. Nikad dosad ga nisam pobijedio. Ali to je kao da pitate trenera Pise zašto nikad nije pobijedio Inter. Dolazio sam na Maksimir s Goricom, dvaput im uzeo bod. Dinamo je naš najbolji klub. Nisam ni Hajduk nijednom dobio dok nisam došao u Rijeku. Pa sam ih onda dobio triput zaredom. OK, nisam dobio ni Dinamo. Do nedjelje - rekao je Sopić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako je protekla priprema za utakmicu?

- Ista je bila priprema kao što bi bila da smo pobijedili Lokomotivu. Doveli smo se u situaciju da četiri kola prije kraja sami odlučujemo o sebi, u ovu situaciju da se borimo za prvaka. Odite 400 km južnije pa pitajte… Mislim da bi 80 posto ljudi u Splitu bi dalo 10 godina života da mogu biti u našoj poziciji - dodao je.

Trener Rijeke drži da utakmica u nedjelju neće ni o čemu odlučiti.

- Ova utakmica neće ništa definitivno odlučiti. Jedan rezultat bi možda odlučio sve, ali: to se neće dogoditi. Dakle, sve sam rekao. Hoće li Dinamo zaigrati s dva napadača? Ne znam. Mislim da će igrati napadački. Kad igraju prvi i drugi, naravno da je to šlager sezone, četiri kola prije kraja. Želimo biti u poziciji da i nakon ove utakmice sami odlučujemo o svojoj sudbini. Trenutačno su nam svi igrači zdravi, do nedjelje ćemo vidjeti. Ni ja, ni kolega Jakirović nećemo izmišljati toplu vodu, možda 1-2 nova igrača i to je to - zaključio je trener Rijeke.