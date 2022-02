Ekskluzivno za Večernji: Mirko Vičević dao prvu reakciju na odlazak iz Zvezde

Legendarni vaterpolist i dojučerašnji trener Crvene zvezde, Mirko Vičević, napustio je klupu beogradskog kluba nakon skandala koji potresa područje bivše države. Podsjetimo, na transparentu koji su Delije podigli na tribinama bazena "Milan Gale Muškatirović" pisalo je "Šiptar, Hrvat, balija, nisu moja bratija", a uz to su skandirali i Ratku Mladiću te Vičeviću poručili kako ''nikada neće biti jedan od njih''. Sve to što se događalo na tribinama bazena u Šapcu bilo je iznimno mučno tako da je pobjeda Vičevićevih igrača pala u drugi plan.

Zbog komplicirane političke situacije i da mu ne radimo dodatne probleme, nismo zvali Mirka Vičevića dok je još bio trener Crvene zvezde. No, on sada to više nije, pa smo ga nazvali da čujemo i njegovo viđenje cijele situacije.

- Ja sam već u Kotoru i nisam više trener Crvene zvezde, ali zbog osjetljivosti situacije odlučio sam ne davati izjave. Ja znam da je ovo vijest, i treba biti vijest, ali zbog svih dobrih ljudi u svim sredinama, neću ništa komentirati i dolijevati ulje na vatru. Nadam se da me razumijete. Ja ću se sad posvetiti daljnjem jačanju našeg Cattara (kluba u kojem obitelj Vičević ima vodeću ulogu - op. a.), nije Zvezda jedini klub - kazao je Mirko Vičević koji nikad nije krio svoje hrvatstvo, a i zašto bi. Ali je i lojalni građanin Crne Gore, voli svoj Kotor, svoju Boku i svoju Crnu Goru. No, nekima očito sve to smeta...

Inače, Mirko Vičević je najtrofejniji crnogorski vaterpolist i član Kuće slavnih. Sa SFRJ ima osvojenu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine. Zvezdinim navijačima smeta što je hrvatske nacionalnosti, a trenutno je i predsjednik Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u Kotoru. Smeta im i njegov angažman u DPS-u u sklopu kojega je bio vijećnik stranke Mile Đukanovića u Kotoru.