Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PORAZ OD GENKA

Dinamo se javio jutro nakon poraza, uslijedili komentari navijača: 'Sramota, ono je bilo negledljivo'

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
20.02.2026.
u 12:52

Reakcije navijača nakon još jednog europskog razočaranja bile su žestoke i bez zadrške. Jedan navijač poručio je: "Dinamo, mi tebe volimo, ali jučer ti nemamo na čemu zahvaliti", jasno dajući do znanja da emocija postoji, ali strpljenja je sve manje.

Jutro nakon poraza od Genka (3:1) na Maksimiru u prvom susretu play-offa za plasman u osminu finala Europske lige, Dinamo je objavio fotografiju navijača koji su sinoć u kabanicama pokisnuli na stadionu. "Prsta dva jedne ruke. Hvala vam", napisali su iz Dinama na Facebook profilu kluba, no onda su krenuli brojni komentar.

Reakcije navijača nakon još jednog europskog razočaranja bile su žestoke i bez zadrške. Jedan navijač poručio je: "Dinamo, mi tebe volimo, ali jučer ti nemamo na čemu zahvaliti", jasno dajući do znanja da emocija postoji, ali strpljenja je sve manje.

Drugi je kratko i rezolutno napisao: "Sramota."

Treći je istaknuo kako je prvi put poveo dijete na utakmicu, pokisli su i gledali lošu igru, no jedino pozitivno bilo je to što mu je kći poželjela i dalje dolaziti, ali na sjever, "gdje ekipa navija". Uz nadu da će jednom i igra biti bolja.

Jedan od pratitelja je predložio da se "nagrade svi koji su jučer bili prisutni", dok je drugi poručio: "Hvala vama na borbi i htijenju", uz jasnu dozu sarkazma.

Pojedini navijači prozvali su klupsku politiku i vodstvo, tvrdeći da se ustraje na treneru koji "nije kalibar za Dinamo", dok je drugi ustvrdio da su klub vratili 20 godina unazad. Bilo je i onih koji bi, kako kažu, da bi da im se najradije vrati novac za članstvo zbog osjećaja da ih se pravi budalama.

Drugi je naglasio da nije sramota izgubiti od boljega, ali jest "skinuti gaće prije nego utakmica počne".

Neki su se osvrnuli i na europske nastupe, primijetivši kako Dinamo u domaćem prvenstvu ne dopušta udarce prema golu, dok u Europi prima dva ili tri pogotka u prvih pola sata. "To je neobjašnjivo", stoji u jednom komentaru.

Bilo je i ironije: jedan navijač napisao je kako je "odlična taktika" pustiti suparniku 1:3 kod kuće, pa ga onda u uzvratu dobiti 7:0.

Drugi je zaključio da navijači više nisu 12. igrač, nego "svih 11", jer ono na terenu, kako kaže, izgleda negledljivo.
Ključne riječi
Navijači Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!