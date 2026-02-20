Dinamo se javio jutro nakon poraza, uslijedili komentari navijača: 'Sramota, ono je bilo negledljivo'

Jutro nakon poraza od Genka (3:1) na Maksimiru u prvom susretu play-offa za plasman u osminu finala Europske lige, Dinamo je objavio fotografiju navijača koji su sinoć u kabanicama pokisnuli na stadionu. "Prsta dva jedne ruke. Hvala vam", napisali su iz Dinama na Facebook profilu kluba, no onda su krenuli brojni komentar.

Reakcije navijača nakon još jednog europskog razočaranja bile su žestoke i bez zadrške. Jedan navijač poručio je: "Dinamo, mi tebe volimo, ali jučer ti nemamo na čemu zahvaliti", jasno dajući do znanja da emocija postoji, ali strpljenja je sve manje.

Drugi je kratko i rezolutno napisao: "Sramota."

Treći je istaknuo kako je prvi put poveo dijete na utakmicu, pokisli su i gledali lošu igru, no jedino pozitivno bilo je to što mu je kći poželjela i dalje dolaziti, ali na sjever, "gdje ekipa navija". Uz nadu da će jednom i igra biti bolja.

Jedan od pratitelja je predložio da se "nagrade svi koji su jučer bili prisutni", dok je drugi poručio: "Hvala vama na borbi i htijenju", uz jasnu dozu sarkazma.

Pojedini navijači prozvali su klupsku politiku i vodstvo, tvrdeći da se ustraje na treneru koji "nije kalibar za Dinamo", dok je drugi ustvrdio da su klub vratili 20 godina unazad. Bilo je i onih koji bi, kako kažu, da bi da im se najradije vrati novac za članstvo zbog osjećaja da ih se pravi budalama.

Drugi je naglasio da nije sramota izgubiti od boljega, ali jest "skinuti gaće prije nego utakmica počne".

Neki su se osvrnuli i na europske nastupe, primijetivši kako Dinamo u domaćem prvenstvu ne dopušta udarce prema golu, dok u Europi prima dva ili tri pogotka u prvih pola sata. "To je neobjašnjivo", stoji u jednom komentaru.

Bilo je i ironije: jedan navijač napisao je kako je "odlična taktika" pustiti suparniku 1:3 kod kuće, pa ga onda u uzvratu dobiti 7:0.

Drugi je zaključio da navijači više nisu 12. igrač, nego "svih 11", jer ono na terenu, kako kaže, izgleda negledljivo.