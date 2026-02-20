Naši Portali
VATRENO KRŠTENJE

Tudor u nedjelju debitira u derbiju s najvećim rivalom: 'Imamo 13 igrača, savim dovoljno'

FILE PHOTO: Serie A - Como v Juventus
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
20.02.2026.
u 17:31

Nisam uživao jer nisam ovdje da bih uživao. Ovdje sam da radim

Igor Tudor nedavno je preuzeo klupu engleskog Tottenhama od Thomasa Franka. Danac je momčad ostavio na 16. mjestu s pet bodova više od zone ispadanja, a hrvatski stručnjak praktički ne može imati teži debi na klupi Spursa. Tottenham u nedjelju od 17:30 očekuje derbi Sjevernog Londona protiv vodećeg Arsenala, najvećeg klupskog rivala.

Kao da to nije dovoljno, Tottenham ima velikih problema s ozljedama pa Tudor neće moći računati na čak desetoricu igrača:

- Tako je kako je. Nije fantastično, nije prelijepo, ali imat ćemo 13 igrača i to je sasvim dovoljno da u nedjelju ostvarimo ono što želimo - rekao je Tudor na svojoj prvoj konferenciji za medije.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Novinare je zanimalo i je li moguće da se na vrijeme oporave igrači poput Pedra Porra i Richarlisona:

- Vjerojatno ne. Solanke ima problema s grlom, ali odradio je dva treninga. Što se tiče ostalih, povratak nekih očekuje se sljedeći tjedan.

Na pitanje je li uživao u prvom tjednu u Londonu odgovorio je na sebi svojstven, osebujan, način:

- Nisam uživao jer nisam ovdje da bih uživao. Ovdje sam da radim. Ovo je tek početak i puno je posla pred nama. Privilegija je biti ovdje.

Klub je posljednjih godina u slobodnom padu. Ange Postecoglou prošle je sezone završio 17., jedno mjesto iznad zone ispadanja, a Frank je klub ostavio tek jednu poziciju više. Unatoč tome, na pitanje hoće li Tottenham i sljedeće sezone biti u Premier ligi Tudor je kratko odgovorio: "Sto posto".

Hrbvatski stručnjak potpisao je ugovor do kraja sezone nakon čega se očekuje da poraži novi angažman, a Tottenham novog trenera.

