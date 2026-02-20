Tudor u nedjelju debitira u derbiju s najvećim rivalom: 'Imamo 13 igrača, savim dovoljno'

Igor Tudor nedavno je preuzeo klupu engleskog Tottenhama od Thomasa Franka. Danac je momčad ostavio na 16. mjestu s pet bodova više od zone ispadanja, a hrvatski stručnjak praktički ne može imati teži debi na klupi Spursa. Tottenham u nedjelju od 17:30 očekuje derbi Sjevernog Londona protiv vodećeg Arsenala, najvećeg klupskog rivala.
Kao da to nije dovoljno, Tottenham ima velikih problema s ozljedama pa Tudor neće moći računati na čak desetoricu igrača:
- Tako je kako je. Nije fantastično, nije prelijepo, ali imat ćemo 13 igrača i to je sasvim dovoljno da u nedjelju ostvarimo ono što želimo - rekao je Tudor na svojoj prvoj konferenciji za medije.
Novinare je zanimalo i je li moguće da se na vrijeme oporave igrači poput Pedra Porra i Richarlisona:
- Vjerojatno ne. Solanke ima problema s grlom, ali odradio je dva treninga. Što se tiče ostalih, povratak nekih očekuje se sljedeći tjedan.
Na pitanje je li uživao u prvom tjednu u Londonu odgovorio je na sebi svojstven, osebujan, način:
- Nisam uživao jer nisam ovdje da bih uživao. Ovdje sam da radim. Ovo je tek početak i puno je posla pred nama. Privilegija je biti ovdje.
Klub je posljednjih godina u slobodnom padu. Ange Postecoglou prošle je sezone završio 17., jedno mjesto iznad zone ispadanja, a Frank je klub ostavio tek jednu poziciju više. Unatoč tome, na pitanje hoće li Tottenham i sljedeće sezone biti u Premier ligi Tudor je kratko odgovorio: "Sto posto".
Hrbvatski stručnjak potpisao je ugovor do kraja sezone nakon čega se očekuje da poraži novi angažman, a Tottenham novog trenera.