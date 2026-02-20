Naši Portali
ODRŽALI TRADICIJU

To što je postigao Igor Štimac nije slučajno: Englezi ovdje ne prolaze!

Mostar: UEFA Konferencijska liga, Zrinjski - Crystal Palace F.C.
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
20.02.2026.
u 13:17

Stadion pod Bijelim brijegom već je dva puta u povijesti europskih natjecanja bio domaćin engleskim klubovima i oni nikada na njemu nisu slavili

Štimčeva senzacija, mostarskih 1:1 protiv Crystal Palacea, već sad je jedan od najznačajnijih rezultata bosanskohercegovačkih klubova u europskim natjecanjima. Čak i ako se radi tek o prvoj utakmici nokaut-faze doigravanja u Konferencijskoj ligi. Međutim, ako pogledamo širu sliku i vratimo unatrač kotačić povijesti, doći ćemo do nesvakidašnjeg podatka pa onda i ublažiti gore spomenuti pojam - senzacija. Naime, ista ova mostarska arena u kojoj je gostovao Crystal Palace, Stadion pod Bijelim brijegom, već je dva puta u povijesti europskih natjecanja bio domaćin engleskim klubovima i oni nikada na njemu nisu slavili.

Prvi put zbilo se to u prosincu 1974. godine kada je Velež u Mostaru, u 3. kolu Kupa Uefe,  lovio zaostatak protiv Derby Countyja 1:3 i onda šokantno nokautirao Engleze s 4:1 i prošao u četvrtfinale. Strijelci za Velež bili su Primorac, Pecelj, Vladić i Bajević. Za Velež su u toj utakmici odigranoj pred dvadeset tisuća gledatelja nastupili: Mrgan, Meter, Hadžiabdić, Čolić, Primorac, Pecelj, Topić, Halilhodžić, Bajević, Vladić, Vukoje. Trener Veleža u toj utakmici bio je Sulejman Rebac.

Drugo gostovanje Engleza u Mostaru dogodilo se 2023. godine u grupnoj fazi natjecanja u Konferencijskoj ligi, kada je Zrinjski remizirao s nekadašnjim europskim prvakom Aston Villom 1:1. Engleze je vodio slavni španjolski trener Unai Emery, a Mostarce Mario Ivanković.  
Ključne riječi
velež Zrinjski englezi Mostar

