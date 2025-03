U Dinamu bi se jako rado riješili jednog igrača. To bi ih moglo jako skupo koštati

Upravo kad se činilo da je nakon dosta promjena trener Dinama Fabio Cannavaro standardizirao momčad te da mu je tako i krenulo s dvije uzastopne vrlo dobre utakmice i pobjede nad Slavenom Belupom i Lokomotivom, sad je pak prisiljen na promjene. Sigurni smo da ne bi sam posegnuo za njima, jer iskusni kažu da se momčad koja pobjeđuje, a još k tome i igra dobro, ne mijenja, no ipak će u Varaždinu morati još jednom 'dirnuti' u svoju zadnju liniju u kojoj je ionako možda i prečesto radio promjene. Naime, Raul Torrente koji se ustalio u stoperskom paru s Kevinom Theophileom skupio je tri žuta kartona i na prisilnom je odmoru, a svoju posljednju utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona zarađenog nakon starta na vrataru Hajduka u maksimirskom derbiju odrađuje Niko Galešić. Dakle, u Varaždinu ćemo u nedjelju od 18.45 sati vidjeti odličnog Theophilea, a opcija za drugog stopera Cannavaro baš i nema ako se u međuvremenu nije registrirao i kao igrač Dinama pa uskoči u obranu plavih. Iako mu je 51 godina, nekadašnji dobitnik Zlatne lopte mogao bi odigrati jednu utakmicu na svježinu. Naravno da se šalimo, u nevezanom razgovoru i sam nam je Cannavaro rekao da se nogomet jako promijenio od njegovih igračkih dana, danas igrač mora imati više od 190 centimetara, a on to nema.

No Cannavaro je bio stoper koji je nedostatak visine kompenzirao pametno, postavljanjem i čitanjem igre. Tako je postao najbolji stoper na svijetu, pa i najbolji igrač svijeta u jednom trenutku. Cannavaro sad, nakon što je ostao bez dva stopera, i nema nekakav veliki izbor iako su mu na raspolaganju još trojica koji mogu igrati u paru s Theophileom. Riječ je o klasičnim stoperima, Samy Mmaee čeka povratak u prvu momčad, Leon Jakirović pokazao je veliki potencijal, a na tu je poziciju uvijek spreman uskočiti vrijedni Stefan Ristovski iako mu je primarna pozicija desni bek.

Iz izvora bliskih klubu prije nekoliko dana dobili smo informaciju da će Ristovski biti taj. Čelništvo kluba baš i ne vjeruje Mmaeeu, navodno bi ga se rado riješili, ali to će ih jako puno koštati. No nakon dugog razgovora s Cannavarom mi smo zaključili da on Mmaeeu vjeruje, istaknuo je da je protiv Arsenala bio najbolji igrač Dinama. No prema onome što smo vidjeli u većem dijelu sezone, doduše uz poneku baš dobru njegovu partiju, Mmaee je previše griješio, loše se postavljao, na prekidima nije skakao.

– Previše se potencira greška jednog igrača u obrani kad se primi pogodak. Kao trener na to ne gledam tako, već me zanima gdje se pogriješilo prije. Ako Kanga izgubi loptu u napadu, ne može jedan igrač u obrani biti isključivi krivac – branio je Cannavaro marokanskog igrača dodajući da na treninzima radi jako dobro:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Svi moji igrači rade odlično, nemam prigovora ni na jednog od njih i to me veseli, a to vrijedi i za Mmaeea. Dok sam ovdje, radit ću sa svakim igračem jednako, nikoga neću otpisati, a na kraju sezone možemo podvući crtu i reći tko ostaje, a tko može ići.

S obzirom na to da Cannavaro ima dobro mišljenje o Mmaeeu, lako je moguće da ćemo ga vidjeti u nedjelju u Varaždinu u prvih jedanaest iako je Ristovski ozbiljna opcija. Iskusni nekadašnji reprezentativac Sjeverne Makedonije kao stoper je igrao često i u svojoj reprezentaciji kao kapetan, ali uskakao je i u Dinamu kad je trebalo. Leon Jakirović je dečko koji je igrao u U17 reprezentaciji i ima veliki kapacitet. Međutim ostaje činjenica da je sad dva tjedna bio izvan Dinama, a imao je utakmicu još u srijedu, pa je teško očekivati da će on uskočiti iako zaslužuje priliku. Nije lako tako mladog igrača gurnuti u vatru u tako važnoj utakmici, mogao bi 'izgorjeti' i pogriješiti iako mu se to ne bi smjelo uzeti za zlo, nego bi trebalo stati iza njega, kao što se stalo iza Benkovića kad je bio loš protiv Bayerna ili Gvardiola koji nije dobro igrao protiv Slavena Belupa i Ferencvarosa. Ipak, sad su bodovi za plave ključni pa sumnjamo da će Cannavaro posegnuti za Jakirovićem. Postoji još jedna mogućnost koja se zove Bartol Franjić. Cannavaro je uvidio koliko je on polivalentan igrač, inače zadnji vezni koji je 'krpao' poziciju lijevog beka, ali je znao igrati i kao stoper. Sigurno će biti zanimljivo vidjeti koga će izabrati Cannavaro.