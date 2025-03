Vatreni proživio dramu u bolnici: Bilo je to pravo mučenje, liječnici su sumnjali na tešku bolest

Hrvatski lijevi branič Borna Sosa (27) bio je u kadru reprezentacije za utakmicu četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske, no nije dobio priliku za nastup jer mu je konkurencija bio sjajni Joško Gvardiol. koji je ipak prva opcija kod Zlatka Dalića. Branič Torina posljednji je put nastupio za vatrene prošle godine u posljednjem kolu skupine A Lige nacija protiv Portugala.

Od tada se standardizirao na posudbi u talijanskom Torinu, gdje je postao nezamjenjiv na lijevom braniču. Tako je bilo sve do sredine veljače kada je završio na klupi za pričuve. Sada je otkrio razlog iznenadnog prelaska iz standardne postave među pričuve.

– Deset dana imao sam temperaturu, završio sam u bolnici, primao infuzije, a liječnici su čak sumnjali na mononukleozu. Bilo je to pravo mučenje, ali sada sam potpuno zdrav. Prve dvije utakmice nakon viroze, protiv Monze i Parme, još nisam bio potpuno spreman, a u trećoj, protiv Empolija, već sam bio zdrav, ali me trener ostavio na klupi. Kad se vratim, vidjet ću kakva će biti situacija. Važno mi je u sezoni odigrati 25 do 30 utakmica. Sredina smo ljestvice, ne možemo značajno ni napredovati ni pasti, nema pritiska – ispričao je Sosa za SN.

Podsjetimo, Sosa je iz zagrebačkog Dinama preselio u redove Stuttgarta i tamo postao jedan od najboljih ofenzivnih bekova Bundeslige. Potom je prešao u nizozemskog velikana Ajaxa, ali tamo se nije najbolje snašao pa sada odrađuje posudbu u Torino, no nije nemoguće da ostane u tom talijanskom prvoligašu.