Talijani se raspisali o zvijezdi vatrenih, uspoređuju ga s Brozovićem: 'On je fascinantan'

Talijanski sportski div Gazzetta dello Sport donosi veliku priču o budućnosti veznog reda Intera, uspoređujući nadolazeće pojačanje iz Dinama s legendom kluba. Petar Sučić, mladi hrvatski reprezentativac, već je potpisao ugovor s milanskim klubom i pridružit će se momčadi Simonea Inzaghija početkom lipnja, a talijanski mediji vide ga kao nasljednika Marcela Brozovića. Gazzetta ističe fascinantan podatak – Petar Sučić je, gledajući brojke u dresu hrvatske reprezentacije, već nadmašio jednu od ikona novije Interove povijesti, Marcela Brozovića, čak i prije nego što je obukao crno-plavi dres. U uzvratnoj utakmici Lige nacija protiv Francuske, koju je momčad Didiera Deschampsa dobila nakon jedanaesteraca, Sučić je pretrčao nevjerojatnih 17.943 metra. Time je srušio rekord koji je upravo Brozović postavio na Svjetskom prvenstvu u Katru protiv Japana, kada je "Epic Brozo" dosegnuo 16.700 metara.

Naravno, Gazzetta napominje da je Sučiću u prilog išlo dodatnih pola sata igre u produžecima, no ističu kako je mladi veznjak svejedno dao impresivan uvid u kvalitete koje donosi Inzaghijevoj momčadi: trku, dinamiku i snagu. Iako je igranje uz bok Modriću i Kovačiću sigurno olakšavajuća okolnost, Talijani vjeruju da se Sučić može sjajno uklopiti i uz Interove zvijezde poput Barelle, Çalhanoğlua i Mkhitaryana.

U uredima Intera na Appiano Gentileu vlada osjećaj da su napravili sjajan posao na tržištu. Konkurencija za potpis veznjaka Dinama bila je jaka i brojna, ali uprava Intera, predvođena Marottom i Ausiliom, bila je brza i odlučna. Iskoristili su igračevu želju da radi pod Inzaghijem i tako preduhitrili ostale zainteresirane klubove. Potvrda stiže i od samog Sučićevog agenta, Ashata Idrizovića: "Petar je već potpisao za Inter, pridružit će se momčadi početkom lipnja i posudba je malo vjerojatna." Ove riječi odražavaju i namjeru kluba – Sučić će odmah biti priključen prvoj momčadi, počevši s pripremama za Svjetsko klupsko prvenstvo u Americi. "Inter ga želi, čeka ga i žele ga odmah integrirati u grupu," zaključio je Idrizović, potvrđujući planove uprave i trenera.

Inter je ime Petra Sučića imao zabilježeno mjesecima. Pratili su ga, proučavali i čekali pravi trenutak. Krajem prošle godine i početkom 2025., Sučić je pretrpio neugodnu frakturu metatarzalne kosti koja ga je udaljila s terena gotovo 100 dana. Upravo taj period Marotta i Ausilio iskoristili su da finaliziraju posao i osiguraju potpis prije konkurencije. Cijena transfera nije zanemariva. Osnovica iznosi oko 14 milijuna eura, no u blagajnu Dinama moglo bi se sliti dodatnih 2,5 milijuna eura kroz bonuse vezane uz uspjehe momčadi, strukturirane čak do 2030. godine. Uz to, Dinamo je osigurao i 10% od buduće prodaje igrača, što bi se, ako Sučić ostvari svoj potencijal, moglo pretvoriti u značajan iznos.

FOTO Znate li koliko zarađuju vatreni? Luka Modrić više nije najbolje plaćeni naš reprezentativac

Sučićev transfer savršeno oslikava novu tržišnu politiku Intera pod vlasništvom Oaktreeja: ulaganje u iznimno mlade igrače (Sučić ima 21 godinu, rođen 2003.) s velikim prostorom za napredak, čak i ako to zahtijeva značajnu početnu investiciju. Inter je spreman potrošiti kako bi osigurao "zelenu" i održivu budućnost, što su pokazali ovim transferom, a najavljuju da će sličnu strategiju nastaviti i tijekom ljeta.

Dok usporedbe s Marcelom Brozovićem, koji je također iz Dinama stigao u Inter (prvo na posudbu, zatim za 5 milijuna eura prije odlaska u Al-Nassr za 15.7 milijuna eura), gode i pokazuju koliko visoko cijene Sučića, mladi veznjak dolazi graditi svoju priču. Pred njim je izazov dokazivanja u jednoj od najjačih liga svijeta i u klubu s najvišim ambicijama. No, sudeći prema potezima Intera i izvještajima Gazzette, vjera u njegove sposobnosti je neupitna.