Legendarni engleski napadač uvjeren: Pobijedit ćemo Hrvatsku, znam i strijelce!

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će odigrati prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, Dalićevi izabranici u Dallasu će se suprotstaviti Englezima. Taj susret jedan je od najzvučnijih u cijeloj grupnoj fazi, pa ni ne čudi da je interes golem, da se o njemu puno piše.

O tome je govorio i legendarni engleski napadač Alan Shearer.

- Da sam ja izbornik, pozvao bih barem četiri ili pet igrača koje Tuchel nije, ali i dalje očekujem da ćemo biti dobri. Recimo, Madueke ne bi bio u mojoj momčadi, ali sada je tamo i vjeruje da zaslužuje biti. Zato ga moramo podržati, rekao je Shearer pa dodao:

- Moglo bi se Tuchelu vratiti kao bumerang to što nije poveo Colea Palmera ili Phila Fodena, oni su briljantni igrači i mogli bi dodati malo kvalitete, ali nisu imali sjajne sezone.

Izrazio je i određenu zabrinutost.

- U momčadi su igrači koji nisu puno igrali u posljednje vrijeme. Mislim sam na Jordana Hendersona koji nije igrao puno, kao ni Anthony Gordon u posljednjih mjesec dana, ali vjerujem da ćemo biti dobri.

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Shearer je na pripremama vidio neke pozitivne stvari.

- Uvijek sam oprezan s previše zaključaka iz prijateljskih utakmica, ali samopouzdanje, vjera i fizička spremnost su važni i to imamo. Izgleda kao da u momčadi vlada dobra atmosfera. Imamo još nekih dilema oko sastava, ali izgledamo spremni. Sviđa mi se sastav iz pripremnih utakmica, ali sad bih zamijenio Gordona, koji je bio impresivan protiv Kostarike, i Rashforda u svom početnom sastavu. Ušao bih sa Sakom ako je spreman, Kaneom u špici i Gordonom na lijevom krilu.

Za kraj je predvidio rezultat sutrašnje utakmice, kao i strijelce.

- Predviđam da ćemo pobijediti Hrvatsku s 2:1, a golove će zabiti Harry Kane i Anthony Gordon.