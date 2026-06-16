Englezi u problemu uoči Hrvatske, jedan igrač zbog ozljede otpada za SP!

Dan uoči susreta prvog kola Svjetskog prvenstva engleski mediji otkrivaju lošu vijest za izbornika Thomasa Tuchela. Jedan igrač, prema njihovu pisanju, zbog ozljede će propustiti najveću svjetsku nogometnu smotru.

Kako ekskluzivno otkrivaju otočki mediji, Tino Livramento otpao je zbog ozljede zadnje lože! Riječ je o desnom beku Newcastlea, čija je vrijednost prema Transfermarktu 45 milijuna eura.

On se ozlijedio na treningu, a vijest još uvijek nije službeno potvrđena od FA saveza. Međutim, engleski mediji otkrivaju da nema šanse da se oporavi, a da je Tuchel navodno već kontaktirao njegovu zamjenu. Tako ti uskočiti trebao Trevoh Chalobah, nogometaš Chelseaja.

Livramento nije trebao biti starter, tu poziciju zauzet će Reece James, ali njegova ozljeda dodatno sužava izbor na desnoj strani obrane. I sam Tuchel je ranije isticao važnost širine kadra i opcija s klupe, osobito zbog ekstremnih vrućina u Sjevernoj Americi, koje bi mogle imati velik utjecaj na ritam utakmica i rotacije tijekom susreta.

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Zanimljivo je da Tuchel ni u ovoj situaciji neće pozvati Trenta Alexander-Arnolda, a posebno je to čudno jer je pozvani Chalobah zapravo - stoper.

Livramento je do sada skupio šest nastupa za englesku reprezentaciju, a ovo mu je trebao biti prvi veliki turnir u karijeri.

Engleska će prvu utakmicu na ovom prvenstvu igrati sutra u 22 sata po našem vremenu protiv Hrvatske.