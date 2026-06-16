Sve manje mladih gleda klasičnu televiziju, Fifa se okreće drugim kanalima

Suočena s rastućim brojem mladih ljudi koji više ne gledaju nogomet na tradicionalnim televizijskim kanalima, FIFA se okreće društvenim mrežama i Netflixu kako bi proširila svoju publiku i ostvarila dodatne prihode.

Za Svjetsko prvenstvo koje se odvija u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, krovna nogometna organizacija je sklopila visokoprofilna partnerstva s TikTokom i YouTubeom, koji su određeni kao njezine "preferirane platforme".

Na TikToku je trideset influencera iz 11 zemalja, akreditirano za praćenje Svjetskog prvenstva za svoje pratitelje u formatu "usmjerenom na navijače", "s pristupom iza kulisa" i snimkama uživo.

FIFA je krenula u ovu akciju nakon što gledanost opada na televizijskim kanalima u korist digitalnih platformi.

U Sjedinjenim Državama, u svim programima, zabilježeno je kako streaming ponekad premašuje tv publiku. U Velikoj Britaniji, broj televizijskih gledatelja u dobi od 18 do 34 godine pao je za 34% između 2010. i 2024.

Mladi navijači su i dalje prisutni, ali njihove se navike mijenjaju. U Sjedinjenim Državama, gotovo trećina mlađih od 30 godina, generacije Z, odriče se plaćenih pretplata, radije prateći isječke i najzanimljivije događaje na društvenim mrežama.

Globalno, 20% sportskih navijača u ovoj generaciji ne gleda sport uživo, istaknula je McKinseyjeva studija prije Olimpijskih igara u Parizu 2024.

Partnerstva s platformama društvenih medija predstavljaju se kao "komplementarna tv kućama i nositeljima prava", istaknuo je Rollo Goldstaub, globalni voditelj sporta u TikToku, čija se aplikacija može pohvaliti s milijardu korisnika diljem svijeta.

Ova savezništva s platformama društvenih medija imaju za cilj privući pozornost mladih gledatelja i vratiti ih cjelovitim prijenosima: na YouTubeu će kanali koji su kupili prava na prijenos, prvi put moći besplatno streamati prvih deset minuta svake utakmice.

TikTok je, sa svoje strane, obećao nove prihode od oglašavanja istim tim emiterima i sponzorima.

Televizija ostaje glavni izvor prihoda FIFA-e. Prema godišnjem izvješću, prava na prijenos činila su 45% od približno 7.6 milijardi dolara prihoda za ciklus 2019.-2022., ispred marketinga (24%) i licenciranja (10%).

Emitiranje više nije isključiva domena tradicionalnih kanala. Netflix, nastavljajući svoju strategiju osvajanja sportskih događaja uživo, osigurao je ekskluzivna prava u Sjedinjenim Državama za Svjetska prvenstva za žene 2027. i 2031. godine.

Sporazum, koji uključuje dokumentarne serije - žanr po kojem je platforma postala poznata - predstavlja značajnu promjenu za FIFA-u, koja je prethodno prodavala TV prava za prošla Svjetska prvenstva za žene po povoljnim cijenama kako bi privukla gledatelje.