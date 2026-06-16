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USPOREDBA

Naš influencer objavio koliko je platio doručak u Las Vegasu: Prije nego kažete da je Hrvatska skupa

Foto: Instagram
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
16.06.2026.
u 13:00

Kristijan Iličić u video na Instagramu ispričao je kako su odabrali EGGscellent za doručak jer je bio najbolje ocijenjeno mjesto za doručak u Las Vegasu

Naš najpoznatiji  travel bloger i influencer Kristijan Iličić javio se pratiteljima na društvenim mrežama iz Amerike gdje se održava Svjetsko prvenstvo u nogometu. Kristijan i njegova supruga nalaze se u Las Vegasu i snimio je video koji je podijelio s pratiteljima, a tema videa je usporedba cijena u odnosu na Hrvatsku i uz video je Iličić stavio ovaj opis: "Prije nego kažete da je Hrvatska skupa, pogledajte koliko smo platili doručak u Las Vegasu".  Ispričao je kako su odabrali EGGscellent za doručak jer je bio najbolje ocijenjeno mjesto za doručak u Las Vegasu i recenzije su bile jako dobro pa je Kristijasa suprugom odlučio provjeriti je li tome zbilja tako.  

"Ovdje se sve praktički vrti oko jaja pripremljenih na razne načine, omleti, palačinke, French toast i njihovi poznati boxovi. Ja sam naručio Spicy Box, koji košta 17 dolara. U njemu se nalaze marinirana govedina, chorizo kobasica, ukiseljene jalapeno paprike, korijandar i pečena poblano paprika i sve je prekriveno laganim, slatkastim i pikantnim chipotle umakom i svježom salsom od rajčica. Porcije su dosta velike, što je u Americi uglavnom standard, a ambijent je onako ugodan i opušten, nije riječ o nikakvom luksuznom restoranu nego o mjestu gdje ljudi dolaze zbog dobre hrane", ispričao je influencer u videu koji je objavio na Instagramu. U videu je pokazao kakvu je porciju dobio rekao je kako je tost bio odličan i da je porcija za dvoje ljudi, a otkrio je i koliko je platio doručak.

"Ukupna cijena iznosila je 45,56 dolara, a porez 3,82 dolara. I još možete dati napojnicu. Dakle, 50 dolara plus napojnica, ajmo reći 10 dolara, to je ukupno 60 dolara. Taksi do restorana koštao je 20 dolara, a povratak još 20 dolara. Znači, 100 dolara za doručak u Vegasu",rekao je Ilinčić. Osvrnuo se i na to jesu li napojnice obavezne u Americi i rekao je kako ako ne želite ostaviti napojnicu, nemojte to napraviti, ali se u praksi smatra obaveznom. 

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Ključne riječi
showbiz doručak cijene Las Vegas Kristijan Iličić

Komentara 1

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rubinet
13:15 16.06.2026.

Napojnica 15 ili 20 % ?? To znači kako gost zapravo plaća konobaricama ono što bi trebao vlasnik gostionice .

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