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U SREDIŠTU SKANDALA

Predsjednik brazilskog saveza u središtu ljubavnog skandala

FIFA World Cup 2026 Draw
BRIAN SNYDER/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
16.06.2026.
u 15:10

Xauda je u središte skandala bacila fotografija koja se pojavila na internetu, a na kojoj u Manhattnskom restoranu uživa na večeri u društvu atraktivne fitness trenerice, Cristine Andrade.

Dok nogometaši Brazila nastavljaju svoj pohod na Svjetsko prvenstvo, predsjedniku njhovog saveza, Samiru Xaudu, brak bi mogao bit okončan. Čelnik brazilskog nogometnog saveza našao se u središtu skandala, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile fotografije njega na večeri s ženom za koju se tvrdi da mu je ljubavnica. Xaud je trenutno u 20-godišnjem braku s Nataliom Lopes, a zajedno imaju 3 djece.


Xauda je u središte skandala bacila fotografija koja se pojavila na internetu, a na kojoj u Manhattnskom restoranu uživa na večeri u društvu atraktivne fitness trenerice, Cristine Andrade. Na slici se vidi kako uživaju u druženju uz bocu skupog vina, što se sigurno neće svidjeti Xaudovoj supruzi.


No, tu za Xauda nije kraj problemima. Naime, kako tvrdi brazilski novinar Leo Dias, ova afera ima i financijsku pozadinu. Prema njegovim navodima, šef brazilskog nogometa financirao je novcima saveza put na Svjetsko prvenstvo svojoj ženi, ali i ljubavnici.

Xaud je bivši nogometaš, trenutno po struci liječnik. Mandat na čelu brazilskog nogometnog saveza trebao mu je trajat do 2029., a nakon ove afere nije sigurno da će ga odraditi do kraja.
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Ključne riječi
SP 2026.

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