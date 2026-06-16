Predsjednik brazilskog saveza u središtu ljubavnog skandala

Dok nogometaši Brazila nastavljaju svoj pohod na Svjetsko prvenstvo, predsjedniku njhovog saveza, Samiru Xaudu, brak bi mogao bit okončan. Čelnik brazilskog nogometnog saveza našao se u središtu skandala, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile fotografije njega na večeri s ženom za koju se tvrdi da mu je ljubavnica. Xaud je trenutno u 20-godišnjem braku s Nataliom Lopes, a zajedno imaju 3 djece.



Xauda je u središte skandala bacila fotografija koja se pojavila na internetu, a na kojoj u Manhattnskom restoranu uživa na večeri u društvu atraktivne fitness trenerice, Cristine Andrade. Na slici se vidi kako uživaju u druženju uz bocu skupog vina, što se sigurno neće svidjeti Xaudovoj supruzi.



No, tu za Xauda nije kraj problemima. Naime, kako tvrdi brazilski novinar Leo Dias, ova afera ima i financijsku pozadinu. Prema njegovim navodima, šef brazilskog nogometa financirao je novcima saveza put na Svjetsko prvenstvo svojoj ženi, ali i ljubavnici.

Xaud je bivši nogometaš, trenutno po struci liječnik. Mandat na čelu brazilskog nogometnog saveza trebao mu je trajat do 2029., a nakon ove afere nije sigurno da će ga odraditi do kraja.

🚨Foto do presidente da CBF, Samir Xaud, com uma amante, divulgada por Léo Dias.



Ele tem um casamento de 20 anos e 3 filhos com Natália Lopes. pic.twitter.com/ULZ3Mthi6E — POPTime (@poptime) June 15, 2026