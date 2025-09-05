U 13 godina više od 45.000 natjecatelja naučilo je da su uzajamno uvažavanje ključ dugoročnog bavljenja sportom

Danas će se na stadionu Sloboda u Varaždinu, održat će se finale Erste Plave lige, najvećeg dječjeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj.

S početkom u 13:45 sati, 600 najboljih natjecatelja iz 11 hrvatskih gradova pokazat će svoj talent i natjecateljski duh.

Erste Plava liga već je godinama rasadnik sportskih talenata. Brojni sudionici, poput svjetskih atletskih nada Jane Koščak i Roka Farkaša, vraćaju se na stadion kao uzori novim generacijama.

Oni najbolje znaju što ova liga znači: priliku za rast i učenje. Svoje prve sportske korake ovdje su napravile i skijašica Zrinka Ljutić te atletičarka Mia Wild, što samo potvrđuje kako se vrijednosti usvojene u ranoj dobi prenose u sve sportove.

Iako su medalje važne, Liga se provodi s jasnom vizijom: pružiti djeci sigurno i poticajno okruženje gdje rezultat nije najvažniji. Naglasak je na fair playu, zajedništvu i razvoju samopouzdanja.

U 13 godina, više od 45.000 natjecatelja naučilo je da su poštovanje, solidarnost i uzajamno uvažavanje ključ dugoročnog bavljenja sportom.

Podršku tome daju i sportske legende poput Blanke Vlašić, Sandre Elkasević i Sare Kolak, koje svojim primjerom motiviraju djecu da u sportu pronađu inspiraciju.

Događaj se održava u organizaciji AK Sloboda Varaždin i uz podršku Grada Varaždina. Važnu ulogu u njegovom razvoju imaju sponzori i pokrovitelji: Erste banka, Erste mirovinski fondovi, Ministarstvo turizma i sporta, Jadrolinija, Janaf, XIXO napitci, te 24sata.hr i JoomBoos.

Njihov kontinuirani doprinos omogućuje održavanje ovog natjecanja na nacionalnoj razini i pruža podršku djeci na njihovom sportskom putu.