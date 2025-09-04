Grci eliminirali Španjolce, prvaci idu kući već nakon grupne faze

Grupni dio Eurobasketa okončala su svojim međusobnim dvobojom dvojica hrvatskih trenera. U utakmici koja u poretku nije ništa mijenjala (Poljska ostaje druga, Belgija posljednja u skupini) Belgija Darija Gjergje sa 70:69 pobijedila je Poljsku Igora Miličića.

Slavili su Belgijci svoju drugu pobjedu kao da su prošli u osminu finala što nije slučaj jer su za to, u toj skupini, bile potrebne tri pobjede.

U utakmici koja pak je imala itekako visok ulog, uz veliku predstavu Giannisa Antetokounmpa (25 koševa, 14 skokova, 9 asistencija), Grčka je pobijedila Španjolsku (90:86) poslavši tako branitelje naslova kući i prije eliminacijske faze. U samoj završnici Juancho Hernangomez promašio je sva tri dodijeljena mu slobodna bacanja a promašeni "penali", a promašili su ih u ovom susretu čak 16, skupo su stajali pomlađenu selekciju Španjolske. I koja se nije mogla osloniti na MVP-ja prošlog Eurobasketa Williya Hernangomeza koji je Prvenstvo okončao s prosjekom od 10 koševa i pet skokova po susretu.

Poražavajući je to kraj izborničke karijere velikog Sergija Scariola (na slici), stručnjaka koji je na čelu "furije" osvojio osam medalja - čak četiri naslova prvaka Europe ali i naslov svjetskih prvaka te olimpijsko srebro i broncu. A osvojio je i jednu europsku broncu i to 2013. pobijedivši u utakmici za treće mjesto Hrvatsku Jasmina Repeše.

Veliki iskorak napravila je reprezentacija Bosne i Hercegovine. U dvoboju "biti ili ne biti", pobijedivši Gruziju (84:76), Bosanci su u eliminacijski dio Prvenstva prošli prvi put nakon 32 godine odnosno Eurobasketa 1993. u Njemačkoj. A to je trebao biti hrvatski put no BiH je imala bolju koš razliku u dva međusobna susreta pa je Hrvatska po prvi put propustila Prvenstvo Europe.

Nakon što su četiri skupine odigrane u četiri grada (Riga, Tampere, Limassol, Katowice), završnica će se od subote igrati u glavnom gradu Letonije Rigi.

A parovi osmine finala su: Letonija - Litva, Italija - Izrael, Turska - Švedska, Poljska - Bosna i Hercegovina, Njemačka - Portugal, Grčka - Slovenija, Srbija - Finska i Francuska - Gruzija.