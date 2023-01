'Tvorac' hajdukovih trenera i igrača govori o sudbini Leke na klupi Hajduka, ali i hoće li se vratiti na Poljud?

Kotač intrigantne, uzbudljive, živopisne i trofejne nogometne povijesti trojca Ivan Jurić-Igor Tudor-Ivan Leko počeo se okretati još tamo u studenome 1995. godine, kada su trojica mladih Splićana prvi put skupa osvanuli kao akteri jedne Hajdukove službene utakmice. Zbilo se to u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu, gdje je tadašnji prvoligaš Zagreb svladao Hajduk s 2:1. Igor Tudor i Ivan Leko počeli su utakmicu, pa su obojica zamijenjeni: Leku je na terenu zamijenio prijatelj Jurić, a Tudora Joško Bilić.

Leko na beku

Bijele je vodio trener Ivan Katalinić, ne neki način trenerski učitelj trojice danas eminentnih europskih trenera – Igora Tudora (44) u Marseilleu, Ivana Jurića (47) u Torinu i Ivana Leke (44) u Hajduku.

– Uvijek se sjetim kako sam 17-godišnjega Ivana Leku na utakmici u Osijeku bio postavio na lijevoga beka – počinje svoju priču o ovome trojcu Ivan Katalinić, pa nastavlja:

– Dvojica Ivana i Igor uvijek su se nekako držali zajedno. Bili su pravi prijatelji, možda ih je povezivalo što su sva trojica djeca iz radničkih obitelji, pravi hajdukovci, onaj – kako mi kažemo – pravi splitski đir. Za mladoga Tudora govorilo se kako je novi Peruzović, Leko je sa svojom ljevicom i profinjenošću bio nasljednik velikih igrača Šalova i Asanovića, a Jurić je bio oličenje profesionalca, pravoga, poštenoga radnika na terenu.

Što im je bilo zajedničko?

– Upornost, južnjački temperament, kako mi ovdje kažemo, sva trojica bili su malo prćasti. I imali su tu jednu lidersku crtu, te sportsku inteligenciju na terenu. To su sve odlike koje posjeduju vrhunski treneri. Divim se Juriću koji je s malim klubom Crotoneom svojedobno bio ušao u prvu talijansku ligu, te u njoj već traje godinama, a zna se koliko je stranome treneru teško dobiti posao u Italiji. Gledao sam kako je s Torinom izbacio Milan iz kupa, svaka mu čast na tome. Naravno da zbog Tudora gledam utakmice Marseille.

Hoćete li zbog Ivana Leke ponovno na Poljud?

– Nisam bio na Hajdukovoj utakmici sedam godina, otkad je 2015. godine Hajduk izgubio od Rijeke 0:3. Nema to veze s Lekom, nego navikao sam već ovako biti sa strane i nemam volju to mijenjati. To me ne čini manjim hajdukovcem – dodao je Ivan Katalinić.

Doista, prava je rijetkost da trojica tako bliskih prijatelja, kao što su Tudor, Leko i Jurić, već godinama drže kontinuitet visokoga rejtinga u Europi. Najprije, sva trojica bili su hrvatski reprezentativci, a kako kaže Katalinić, "njihova trenerska afirmacija u Europi usko je povezana s uspjesima hrvatske reprezentacije". Ivan Leko je osvajao trofeje u Belgiji s Club Bruggeom i Antwerpenom, bio je jednom otkriće Lige prvaka, a svojedobno je na početku trenerskoga puta bio i Tudorov pomoćnik u PAOK-u. Igor Tudor znao je u Italiji spašavati Udinese od ispadanja, radio je kao Pirlov asistent u Juventusu, sada s Marseilleom, koji je vrlo sklizak teren za trenere, drži treće mjesto u francuskom prvenstvu nanizavši pet uzastopnih pobjeda. Ivan Jurić u velikom je stilu s Torinom izbacio Milan u osmini finala talijanskog kupa, sljedeći suparnik mu je Fiorentina, a u prvenstvu drži deseto mjesto. Od trojica prijatelja jedino je Ivan Leko na novoj i najzahtjevnijoj prijelomnici svoje trenerske karijere; s Hajdukom ovoga proljeća lovi šest bodova zaostatka za Dinamom u prvenstvu (a ima utakmicu više), a usto brani naslov pobjednika Kupa, te ga u četvrtfinalu čeka Osijek.

Sedmi Lukšin trener

Koliko je bremenit izazov stavljen pred Leku govori i podatak kako je on već sedmi trener Hajduka u eri predsjednikovanja Lukše Jakobušića, a ona je počela u studenome 2020. godine. Sedam trenera u 26 i pol mjeseci, to je zaista zavidna predsjednička produktivnost!

Kad smo već kod eminentnih splitskih stručnjaka, jedan iz ove priče može se pohvaliti rijetkim dostignućem. Naime, Ivan Jurić sa samo 47 godina već je vodio čak 182 utakmice u ligama petice, odnosno na klupama talijanskih prvoligaša Genoe, Verone i Torina. Po broju utakmica u ligama petice ispred Jurića samo su petorica hrvatskih trenera: Zebec s 413, Z. Čajkovski 246, I. Horvat 231, Krešić 203 i Niko Kovač 193.