KVALIFIKACIJE ZA SP

Turska vodila 3:0 pa na kraju spašavala pobjedu na neugodnom gostovanju u Gruziji

World Cup - UEFA Qualifiers - Group E - Georgia v Turkey
IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.09.2025.
u 22:20

Turska je povela sa 3-0, prvi je gol dao Muldur (4), a sljedeća dva Akturkoglu (41, 53), da bi Davitašvili (63) i Kvarachelija (90+8) ublažili poraz Gruzije.

U prvoj utakmici skupine E europskih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine Turska je kao gost svladala Gruziju sa 3-2. Turska je povela sa 3-0, prvi je gol dao Muldur (4), a sljedeća dva Akturkoglu (41, 53), da bi Davitašvili (63) i Kvarachelija (90+8) ublažili poraz Gruzije.

U ovoj skupini će kasnije u petak svoj susret 1. kola još igrati Bugarska i Španjolska. Samo će pobjednik skupine na SP sljedećeg ljeta u SAD, Meksiko i Kanadu. Wales je zasjeo na čelo skupine J minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom kod Kazahstana koju mu je osigurao Moore (25).

Wales ima 10 bodova iz pet susreta, dva više uz susret više od druge Sjeverne Makedonije, a šest više uz čak tri utakmice više od trećeg Belgije koja kasnije u petak gostuje kod Lihtenštajna.

