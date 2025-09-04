Turska vodila 3:0 pa na kraju spašavala pobjedu na neugodnom gostovanju u Gruziji

U prvoj utakmici skupine E europskih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine Turska je kao gost svladala Gruziju sa 3-2. Turska je povela sa 3-0, prvi je gol dao Muldur (4), a sljedeća dva Akturkoglu (41, 53), da bi Davitašvili (63) i Kvarachelija (90+8) ublažili poraz Gruzije.

U ovoj skupini će kasnije u petak svoj susret 1. kola još igrati Bugarska i Španjolska. Samo će pobjednik skupine na SP sljedećeg ljeta u SAD, Meksiko i Kanadu. Wales je zasjeo na čelo skupine J minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom kod Kazahstana koju mu je osigurao Moore (25).

Wales ima 10 bodova iz pet susreta, dva više uz susret više od druge Sjeverne Makedonije, a šest više uz čak tri utakmice više od trećeg Belgije koja kasnije u petak gostuje kod Lihtenštajna.