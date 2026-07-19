Detalj sa Svjetskog prvenstva ponovno pokrenuo glasine o svađi u svlačionici Reala

Engleska nogometna reprezentacija pobijedila je Francusku sa 6:4 i osigurala brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu. U središtu pozornosti bile su ponajveće zvijezde na obje strane i klupski suigrači u madridskom Realu - Kylian Mbappe i Jude Bellingham. Jedan detalj s kraja susreta ponovno je rasplamsao glasine o navodnom sukobu dvije globalne zvijezde.

Prije početka susreta sve je izgledalo normalno, Mbappe je čak namignuo Bellinghamu pri službenom rukovanju. Međutim sve se promijenilo nakon kraja utakmice. Mbappe je, sada već tradicionalno nakon poraza, krenuo ravno prema klupi, dok se Bellingham pozdravljao s francuskim reprezentativcima. Možda su se njih dvojica pozdravili nakon utakmice dalje od kamera, ali to za sada nije poznato.

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Ispada kao da se Bellingham nije pozdravio samo s Mbappeom što je ponovno pokrenulo glasine o njihovom navodnom sukobu. Odnosi između njih narušeni su već neko vrijeme, kako tvrde neki izvori. Mbappe zamjera suigračima što nisu dali dovoljno podrške bivšem treneru Xabiju Alonsu, dok je Bellingham bio jedan od Španjolčevih najžešćih kritičara.

Službene potvrde svađe još uvijek nema, ali činjenica da je cijela momčad Reala prošle sezone izgledala poput razbijene vojske, a brojni su sukobi punili naslovnice svjetskih medija. Mbappe navodno nije u najboljim odnosima ni s Viniciusom Juniorom, a tek treba vidjeti hoće li dolazak Josea Mourinha smiriti strasti u svlačionici.