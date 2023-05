Tudorov Marseille upisao drugi poraz u tri utakmice: Direktan plasman u LP je sve dalje

UTAKMICA SEZONE

VIDEO Briljantni Kramarić došao do 100. pogotka u Bundesligi i ušao u društvo najvećih

Došao je do jubilarne brojke u elitnom razredu njemačkog nogometa te je prvi Hrvat koji je uspio doći do takvog postignuća. Kramarić je postao 55. nogometaš te sedmi stranac koji je uspio doći do 100 pogodaka u Bundesligi