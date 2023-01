Tudor pronašao recept! Upisao šestu uzastopnu pobjedu i diše za vratom PSG-u

Nogometaši Lensa i Marseillea ostaju najbliži pratioci vodeće momčadi francuskog prvenstva Paris Saint-Germaina, a u 19. kolu Lens je na svom terenu svladao Auxerre 1-0, dok je Marseille na Velodromeu bio bolji od Lorienta 3-1. Jedini pogodak za Lens postigao je Przemyslaw Frankowski iz jedanaesterca u 59. minuti, ali Auxerreovu potragu za izjednačenjem omeo je drugi žuti, a kasnije i crveni karton Souleymana Tourea.

Lens nakon 19 utakmica ima 44 boda na ljestvici, odnosno tri manje od PSG-a koji je odigrao utakmicu manje. Na trećem mjestu je Marseille sa 42.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS Soccer Football - Ligue 1 - Olympique de Marseille v Lorient - Orange Velodrome, Marseille, France - January 14, 2023 Olympique de Marseille's Dimitri Payet and teammates celebrate after the match REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS

Momčad Igora Tudora lovila je šestu uzastopnu pobjedu u prvenstvu protiv šestoplasiranog Lorienta i ostvario ju je nakon preokreta.

Za Lorient je strijelac bio Teremas Moffi u 29. minuti, a izjednačio je Sead Kolašinac u 38. minuti prije poluvremena. U 54. minuti Čileanac Alexis Sanchez zabija za vodstvo domaćina, a Jordan Veretout u 59. postavlja konačan rezultat.

PSG susret 19. kola čeka u nedjelju kada će ugostiti četvrtoplasiranu momčad lige Rennes (34 boda).