Tucak: Spremni smo pobijediti Srbiju u okršaju giganata

U četvrtfinalu Svjetskog vaterpolskog prvenstva u Mađarskoj gledat ćemo novi sraz ljutitih rivala Hrvatske i Srbije i to je svakako najjači četvrtfinalni dvoboj i to ne samo na ovom prvenstvu. Jer Hrvati i Srbi se u vaterpolu uglavnom sastaju u višoj fazi u polufinalu ili finalu.

Angažirani i raspoloženi

Srbija je do četvrtfinala stigla osvajanjem 1. mjesta u svojoj skupini, dok se Hrvatska morala malo više pomučiti. Morala je igrati i osminu finala, no nije to bio pretežak posao za izabranike Ivice Tucka. Iako je Gruzija vidljivo podigla razinu igre na ovom prvenstvu, Hrvatska je očekivano pobijedila u ovom srazu 13:7.

Od početka su naši igrači krenuli iznimno angažirano, na vratima je bio odlični Popadić (8 obrana), a u napadu smo imali raspoloženog Harkova koji je postigao čak četiri pogotka, pa je očekivano proglašen i igračem utakmice.

- Dobro smo se pripremili za njihovu M-zonu, nisu nas iznenadili s tim. Tko će koliko golova zabiti pri tome nije najvažnije, ali drago mi je da su me proglasili najboljim igračem - napomenuo je Harkov nakon utakmice.

Još malo je u našim redovima škripio napad s igračem više (nema uigranih akcija ili se one ne vide), ali u cjelini bila je to prilično dobra izvedba našeg sastava, što ohrabruje uoči važne i teške utakmice sa Srbijom.

- Odigrali smo dobru utakmicu, angažirano u obrani i strpljivo u napadu. Sad nas čeka Srbija i što reći? Radi se o klasiku svjetskog vaterpola, okršaju giganata, iako su obje reprezentacije došle prilično pomlađene na ovo prvenstvo. Dobro ćemo se pripremiti za tu utakmicu, sportski ćemo se boriti, pa neka pobijedi bolji. Ja se nadam da će to biti Hrvatska - kazao je nakon pobjede nad Gruzijom naš izbornik Ivica Tucak.

Osluhnuli smo malo i reakcije srpskih igrača. Pa, tako, Strahinja Rašović, strijelac šest pogodaka za prethodnu visoku pobjedu protiv Kazahstana (22:3), kaže:

- Očekivali smo Hrvatsku u četvrtfinalu jer je ipak bolja momčad, iako je Gruzija značajno podigla svoju igru. Svaka čast Hrvatskoj, zna se što ona znači u vaterpolskom svijetu, ali mi smo prije svega okrenuti sebi. Dižemo se, puni smo samopouzdanja i spremni smo da uđemo u borbu za medalju.

Hrvatska je u utakmici s Gruzijom nastupila oslabljena jer je Rino Burić (jedan od samo dvojice braniča) kažnjen i to s čak tri utakmice neigranja. Naš je stožer obavijest o tome primio večer prije jer su u Fini očito dugo pregledavali snimku naše utakmice s Japancima kada je Burić i napravio inkriminirani prekršaj.

Podvodnom je kamerom snimljen trenutak u kojem navodno Burić ispod površine vode u borbi s japanskim igračem Karakijem, udara suparnika u tijelo. Suci na toj utakmici su to vidjeli i dosudili osobnu pogrešku (konkretno, to je za Burića tada bila treća osobna na toj utakmici), ali nije dosuđen prekršaj zbog osobito ogrube igre koji se onda odgovarajuće odmah i sankcionira.

Hrvatski vaterpolski savez već je uložio žalbu na ovu odluku, u nadi da će Buriću barem biti ublažena kazna na način da će moći igrati protiv Srbije, no od toga čini se neće biti ništa.

Sa zanimanjem smo u redovima Gruzije popratili i buduća pojačanja zagrebačke Mladosti. To je Zagrepčanin Marko Jelača (rođen 1982.) koji se vraća u Mladost. Proteklih 10 godina bio je član, štoviše i kapetan prvaka Gruzije Dinama iz Tbilisija, a ujedno je igrao i za gruzijsku reprezentaciju.

A iz Dinama dolaze još dvojica mladih igrača, riječ je o gruzijskom reprezentativnom sidrašu Sandru Adeišviliju (1999.) i braniču Valiku Dadvaniju (2002.). Obojica, jasno, dolaze upravo na Jelačinu preporuku, budući da ih Marko najbolje i poznaje. Ima tu nešto materijala, radi se o mladim igračima koji dolaze u Mladost da bi se dalje usavršavali u ovom sportu. Podsjetimo da jednom takav došao u Mladost i Konstantin Harkov bez kojega se sada naša selekcija ne može ni zamisliti.