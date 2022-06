Zbog teškog prekršaja ovaj naš igrač neće pomoći Hrvatskoj protiv Srbije

U stožeru hrvatske vaterpolske reprezentacije iščekuju eventualno ublažavanje kazne za našeg braniča Rinu Burića, no od toga čini se neće biti ništa. Ili barem kazna neće biti smanjena toliko da on može nastupiti u četvrtfinalnom dvoboju sa Srbijom. Kao što se zna, on je nakon dvoboja s Japanom kažnjen s tri utakmice neigranja, a nakon žalbe HVS-a Fina bi tu kaznu mogla ublažiti na dvije, a to znači da (nakon Gruzije) mora preskočiti i za nas važan dvoboj s istočnim susjedima.

U dobro obaviještenim krugovima, sudačkim i dužnosničkim, doznali smo da je Burićev prekršaj ocijenjen iznimno teškim (udario je japanskog igrača u glavu ispod vode) te da je zbog toga naš igrač mogao proći čak i gore - dobiti pet utakmica neigranja što bi značilo da je za njega ovo Svjetsko prvenstvo završeno.

- Kazna će mu biti možda smanjena na dvije utakmice i to je maksimum što možemo učiniti za hrvatsku vrstu. Radi se o namjernom brutalnom prekršaju koji se, iako ispod vode, jako dobro vidi jer su ga snimile podvodne kamere. Dapače, Japanci su se mogli žaliti, jer da je dosuđen brutalni a ne obični prekršaj, prvo bi dobili peterac, a potom bi četiri minute igrali s igračem više. A sve se to događalo kod vodstva Hrvatske od 12:10 - kaže osoba iz sudačkih krugova koja ne želi biti imenovana.