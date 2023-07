Tucak poslije debakla u Fukuoki: Čemu ovo? To je čisti sadomazohizam, nama nije mjesto ovdje

Na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu u Fukuoki Hrvatska će se boriti za deveto mjesto s Australijom. Epilog je to utakmica za razigravanje od 9. do 12. mjesta u kojima su naši igrači lagano pobijedili Kanadu s 13:5, dok su Australci teškom mukom iščupali pobjedu protiv Japana sa 16:15.

Jasno, bio je rutinski odrađen posao za izabranike Ivice Tucka, razlika u kvaliteti je ogromna i zato je logično da se nakon utakmice razgovaralo o svemu drugome, a ponajmanje o Kanadi. Naš je izbornik zvučao iznimno depresivno, a pomalo i prepotentno:

– Naravno da nama nije mjesto ovdje, u ovom dijelu, ali tako su se posložile kockice. Sad moramo to odraditi i to smo i učinili. No moram reći da uopće ne vidim smisao ovakvih utakmica. Ovo je mentalno ubijanje i igrača i mene i mojih suradnika. Ne mislim samo na Hrvatsku nego općenito, zašto smo još ovdje. Ako prvih šest mjesta vodi na sljedeće Svjetsko prvenstvo, ne znam čemu uopće ove ostale sadomazohističke utakmice – kazao je Tucak dodavši:

– Ostaje nam ovdje sada još jedna utakmica. To je dužnost, moramo to odraditi na maksimumu. No, hoćemo li na kraju biti deveti ili deseti, to ništa bitno neće promijeniti. Ostaje dojam da ovdje nismo bili pravi, nedostajalo je malo, ono se svelo na tu jednu loptu u nokaut fazi. Moramo vidjeti što je to bilo u toj jednoj lopti.

Hrvatska će s Australijom igrati u četvrtak u 3.30 sati po našem vremenu (HTV 2).

Četvrtfinale: Srbija – Italija 14:13 (11:11), Grčka – Crna Gora 10:9, Mađarska – SAD 13:12, Španjolska – Francuska 7:6.