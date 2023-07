Tucak: 'Nama nije mjesto ovdje. Ne vidim smisao ovog ubijanja igrača, mene i suradnika'

Hrvatski vaterpolisti nakon pobjede protiv Kanade svoj nastup na svjetskom prvenstvu u Fukuoki završavaju ogledom protiv Australije. Hrvatski izbornik Ivica Tucak kritično je komentirao format natjecanja.

"Nemam što biti zadovoljan, odradili smo ono što moramo odraditi. Naravno da nama nije mjesto ovdje, u ovom dijelu. Tako su se posložile kockice. Moramo to odraditi. Nemam što zamjeriti igračima. Uopće ne vidim smisao ovoga. Smisao ovog mentalnog ubijanja igrača, mene i mojih suradnika", rekao je Tucak za HRT.

GALERIJA Alcaraz pobijedio Novaka Đokovića i osvojio prvi Wimbledon

"Ne mislim samo na Hrvatsku, nego smisao uopće. Zašto više stojimo ovdje? Ako prvih šest mjesta vodi, onda se igra za to šesto mjesto i taj gornji dom. Ovo je jedan sadomazohizam. Svatko tko se bavi sportom zna kakvo je stanje kada izgubi. Kada se izgubi, ide se kući i to je to", zaključio je izbornik.

VEZANI ČLANCI:

"Žao nam je zbog te utakmice s Crnom Gorom . Mislim da nam je čak još teže nakon pogledanog videa, nakon prospavane noći, kada malo odvrtimo film. Stvarno, mislim da smo im, uz dužno poštovanje prema Crnoj Gori, previše toga poklonili mi sami. Ako ovo iskoristimo kao veliku školu i motivaciju za ubuduće, mislim da iz ovoga možemo na kraju puno i dobiti" ,rekao je vratar Toni Popadić.

VIDEO Tomislav Paškvalin: 'Crna Gora je zasluženo pobijedila, imali smo lošu realizaciju igrača više'