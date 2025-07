Tucak ljutit nakon poraza od Mađara: 'Svaki šut je bio gol!' Posebno zamjera jedan segment

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u Singapuru pokušala obraniti zlato osvojeno prošle godine u Dohi, no poraz od Mađarske izbacio ju je iz utrke za medalje. Natjecanje će nastaviti u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta. Mađarska je do uvjerljive pobjede stigla ponajviše zahvaljujući Krisztianu Manherczu, koji je postigao četiri gola, te Martonu Vamosu i Adamu Nagyju, koji su dodali po tri pogotka. Vratar Kristof Csoma istaknuo se s deset obrana. Kod Hrvatske najefikasniji je bio Zvonimir Butić s četiri pogotka, dok su Luka Bukić i Konstantin Harkov svaki zabili po dva gola. Hrvatski vratari Marko Bijač i Toni Popadić ukupno su sakupili četiri obrane.

"Apsolutno zaslužena pobjeda Mađarske. Sve što smo govorili prije utakmice, ništa od toga nismo proveli u djelo. Kad smo ih pobjeđivali, to je bilo s rezultatima 7:6, 8:7... a sada je završilo ovako", rekao je izbornik Ivica Tucak za HRT, ukazujući na slabosti u obrambenoj igri.

Posebno je naglasio izostanak obrambene čvrstoće i loš dan vratara: "Ovaj vaterpolo gdje je svaki šut bio gol, bez bloka i obrane... ostavili smo vratare na cjedilu, a ni oni nisu imali svoj dan", dodao je. Tucak je istaknuo da je ekipa dala sve od sebe, ali da to nije bilo dovoljno za bolji rezultat.

"Imali smo priliku doći na minus jedan u završnici, ali to nije bilo dovoljno. Prva četvrtina je završila 6:6, primili smo ukupno 18 golova i onda, naravno, ne možeš pobijediti. Odvojili su se u trećoj četvrtini, onda smo više na silu došli na -2, probali doći na -1, ali loše odigrali taj zadnji pas. Oni onda odmah zabijaju iz daljine i to je gotovo bilo. Nismo prepoznavali sve situacije koje smo mogli", zaključio je hrvatski izbornik.