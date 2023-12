Tucak iz reprezentacije odlučio izostaviti kapetana

Obojica vaterpolskih izbornika, muški Ivica Tucak i ženski Bruno Sabiolo, odredili su završne sastave koji će početkom 2024. braniti boje Hrvatske na Prvenstvima Europe - muškom u Dubrovniku i Zagrebu a ženskom u Eindhovenu.

S popisa kandidata za mušku reprezentaciju, nakon završnog reza, otpali su vratar Mate Anić, branič Andrija Bašić i centar Ivan Krapić. I ništa tu ne bi bilo neobično da nije otpao dosadašnji kapetan (Ivan Krapić) pa će dužnost šefa svlačionice obnašati njegov dosadašnji zamjenik vratar Marko Bijač.

Odustao od trećeg centra

- Odluka o ovoj trojici igrača donekle je uvjetovana i ozljedama unutar momčadi. U prvom sam trenutku imao opciju da idemo na Prvenstvo s trojicom centara, dakle i s Krapićem, no kako je ozlijeđen Čagalj, a znamo da i Matias Biljaka ima problema s koljenom tu je valjalo ozbiljno razmisliti. Ukoliko se, nedaj Bože, dogodi ozljeda centrima, onda ćemo se “krpati” s Burićem i Žuvelom koji mogu ući kao drugi centri. Imamo i određeni problem s Lukom Bukićem, koji ima preponsku kilu koja isto može svakog trenutka stvoriti problem i to je razlog što imamo više vanjskih igrača - kazao je izbornik Ivica Tucak i pojasnio Krapićevu situaciju: - On će i dalje biti s nama ali ne kao igrač. Sjedit će tijekom utakmica s nama na klupi, on je nama u tom pogledu izuzetno važan.

Otpale Korać i Srhoj

Nakon ove odluke sastav muške nacionalne vrste izgledat će ovako: vratari: Bijač, Popadić; centri: Vrlić, Lončar; braniči: Burić, Biljaka, Žuvela; napadači: Harkov, Kržić, Lazić, Butić, Vukičević, Bukić, Fatović i Marinić Kragić.

Žensku reprezentaciju činit će pak: vratarke: Medvešek, Trojan Jimenez; centri: M. Butić, Kangler; braniči: Brnetić, Skelin Desnica; napadači: Rožić, Glas, Medić, Janković, J. Butić, Barišić, Alamat, I. Butić. Otpale su Korać i Srhoj.•