AI prognozirala hoće li Hrvatska pobijediti Kolumbiju. Tri alata dala su identičan rezultat

Hrvatska i Kolumbija u petak će u Orlandu, na stadionu Camping World, odigrati svoj prvi povijesni međusobni susret. Riječ je o prijateljskoj utakmici koja objema reprezentacijama služi kao važna provjera uoči Svjetskog prvenstva. Dok momčad Zlatka Dalića, oslabljena neigranjem Joška Gvardiola i Matea Kovačića, traži formu, Kolumbijci u dvoboj ulaze s impresivnim nizom od devet utakmica bez poraza i željom da nastave pozitivan skor protiv europskih suparnika. Momčad predvođena zvijezdom Liverpoola, Luisom Díazom, vidi u Hrvatskoj savršen test svojih mogućnosti.

S obzirom na neizvjesnost koja prati ovakve pripremne utakmice, kolumbijski portal Semana odlučio je za prognozu pitati "više instance" - tri popularna alata umjetne inteligencije. Zatražili su od ChatGPT-ja, Groka (u vlasništvu platforme X) i Geminija da predvide ishod, a odgovori koje su dobili bili su iznenađujuće jednoglasni. Umjesto očekivane podijeljenosti, sva tri algoritma složila su se oko pobjednika, pa čak i oko točnog rezultata, dajući jasnu prednost južnoameričkoj reprezentaciji u ovom dvoboju.

Sva tri alata predvidjela su pobjedu Kolumbije rezultatom 2:1. ChatGPT je kao strijelce za Kolumbiju naveo Luisa Díaza i Luisa Suáreza, dok bi jedini pogodak za Hrvatsku, prema njegovoj analizi, trebao postići kapetan Luka Modrić. Grok je otišao korak dalje te prognozirao i približne minute golova: Luis Díaz u 35. i James Rodríguez u 72. minuti za Kolumbijce, a Andrej Kramarić u 55. za Vatrene. Treći alat, Gemini, bio je najjednostavniji i samo je potvrdio predviđanje svojih "kolega" - pobjedu Kolumbije od 2:1.

Detaljnija analiza algoritama otkriva i zašto umjetna inteligencija naginje na stranu Kolumbije. Statistička vjerojatnost pobjede Kolumbije kreće se između 37 i 46 posto, dok su šanse Hrvatske procijenjene na 26 do 33 posto, uz otprilike 30 do 41 posto mogućnosti za neriješen ishod. AI je u obzir uzeo i povijesni učinak Hrvatske protiv južnoameričkih reprezentacija, koji nije sjajan - dvije pobjede, četiri remija i osam poraza. Algoritmi su kao ključne prednosti Kolumbije istaknuli brzinu Luisa Díaza po krilu i kreativnost Jamesa Rodrígueza, dok su na strani Hrvatske prepoznali iskustvo, taktičku disciplinu i kontrolu sredine terena pod vodstvom Luke Modrića. Prognoza je da će obje ekipe postići gol, ali da će ukupan broj pogodaka vjerojatno biti manji od 2.5.