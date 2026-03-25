Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 248
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VALJDA NEĆE POGODITI

AI prognozirala hoće li Hrvatska pobijediti Kolumbiju. Tri alata dala su identičan rezultat

Varaždin: Hrvatska je s 3:0 pobijedila Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
25.03.2026.
u 21:18

Uoči prijateljskog ogleda Hrvatske i Kolumbije u Sjedinjenim Američkim Državama, kolumbijski mediji potražili su odgovor od umjetne inteligencije. Zanimljivo, tri različita AI alata ponudila su iznenađujuće usklađenu prognozu, a ona ne ide u prilog Vatrenima

Hrvatska i Kolumbija u petak će u Orlandu, na stadionu Camping World, odigrati svoj prvi povijesni međusobni susret. Riječ je o prijateljskoj utakmici koja objema reprezentacijama služi kao važna provjera uoči Svjetskog prvenstva. Dok momčad Zlatka Dalića, oslabljena neigranjem Joška Gvardiola i Matea Kovačića, traži formu, Kolumbijci u dvoboj ulaze s impresivnim nizom od devet utakmica bez poraza i željom da nastave pozitivan skor protiv europskih suparnika. Momčad predvođena zvijezdom Liverpoola, Luisom Díazom, vidi u Hrvatskoj savršen test svojih mogućnosti.

S obzirom na neizvjesnost koja prati ovakve pripremne utakmice, kolumbijski portal Semana odlučio je za prognozu pitati "više instance" - tri popularna alata umjetne inteligencije. Zatražili su od ChatGPT-ja, Groka (u vlasništvu platforme X) i Geminija da predvide ishod, a odgovori koje su dobili bili su iznenađujuće jednoglasni. Umjesto očekivane podijeljenosti, sva tri algoritma složila su se oko pobjednika, pa čak i oko točnog rezultata, dajući jasnu prednost južnoameričkoj reprezentaciji u ovom dvoboju.

Sva tri alata predvidjela su pobjedu Kolumbije rezultatom 2:1. ChatGPT je kao strijelce za Kolumbiju naveo Luisa Díaza i Luisa Suáreza, dok bi jedini pogodak za Hrvatsku, prema njegovoj analizi, trebao postići kapetan Luka Modrić. Grok je otišao korak dalje te prognozirao i približne minute golova: Luis Díaz u 35. i James Rodríguez u 72. minuti za Kolumbijce, a Andrej Kramarić u 55. za Vatrene. Treći alat, Gemini, bio je najjednostavniji i samo je potvrdio predviđanje svojih "kolega" - pobjedu Kolumbije od 2:1.

Detaljnija analiza algoritama otkriva i zašto umjetna inteligencija naginje na stranu Kolumbije. Statistička vjerojatnost pobjede Kolumbije kreće se između 37 i 46 posto, dok su šanse Hrvatske procijenjene na 26 do 33 posto, uz otprilike 30 do 41 posto mogućnosti za neriješen ishod. AI je u obzir uzeo i povijesni učinak Hrvatske protiv južnoameričkih reprezentacija, koji nije sjajan - dvije pobjede, četiri remija i osam poraza. Algoritmi su kao ključne prednosti Kolumbije istaknuli brzinu Luisa Díaza po krilu i kreativnost Jamesa Rodrígueza, dok su na strani Hrvatske prepoznali iskustvo, taktičku disciplinu i kontrolu sredine terena pod vodstvom Luke Modrića. Prognoza je da će obje ekipe postići gol, ali da će ukupan broj pogodaka vjerojatno biti manji od 2.5.
Ključne riječi
Vatreni Kolumbija hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Premium sadržaj
Uoči Kolumbije i Brazila

Analizirali smo kakvo je stanje vatrenih prije važnih proba za SP: Bitna stvar je ohrabrujuća za Dalića

Dalić može biti zadovoljan golgeterskim učinkom svojih ofenzivaca. Već smo spomenuli sjajan učinak Petra Muse, no i ostali hrvatski centarfori imaju kvalitetne brojke i prilično redovito zabijaju. Andrej Kramarić u Hoffenheimu ima sedam golova i dvije asistencije u 12 utakmica, Ante Budimir u Osasuni ima osam golova u 13 utakmica, a Igor Matanović u Freiburgu osam golova i jednu asistenciju u 17 utakmica

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!