Veliko slavlje u domu Iris i Marka Livaje! Prijateljica otkrila prelijepu vijest, čestitke pljušte

Supruga kapetana Hajduka Marka Livaje, bivša manekenka Iris Livaja, proslavila je 46. rođendan. Pažnju je privukla emotivna čestitka njezine kume, glumice Ane Gruice Uglešić, koja otkriva snagu njihovog prijateljstva. "Od Turističke, izgleda, do penzije… Sretan ti rođendan, Irka moja!", poručila je Uglešić prijateljici i kumi Iris Livaji. Bila je to prva javna čestitka supruzi kapetana Hajduka, koja joj je spremno uzvratila: "Nema za nas penzije". Duhovita prepiska raznježila je pratitelje, dok je Iris slavila u krugu obitelji i najužih prijatelja.

Ipak, Iris Livaja puno je više od supruge nogometaša. Mnogi je pamte kao jednu od najuspješnijih hrvatskih manekenki, a vrhunac karijere doživjela je 1997. kada je postala prva pratilja Miss Hrvatske. Danas je manekensku pistu zamijenila sportskim dvoranama te radi kao uspješna fitness trenerica, a strast prema vježbanju često dijeli s pratiteljima.

Ljubavna priča Iris i Marka Livaje od početka je privlačila pažnju, ponajviše zbog 14-godišnje razlike u godinama. Par se upoznao 2014., kada je Marko imao 20, a Iris 34. Unatoč tome, njihova je veza prerasla u jednu od najstabilnijih na sceni. Ljubav su okrunili brakom u svibnju 2022. na splitskom Sustipanu i danas su roditelji kćeri Elizabet i sina Lorenza.

Iris nije samo Markova supruga, već i njegov najveći oslonac, a navijači Hajduka pripisuju joj velike zasluge za njegov ostanak u klubu. Zbog tog utjecaja i bezrezervne podrške zaslužila je i laskavu titulu "kraljice Torcide", potvrđujući svoj status jedne od najomiljenijih žena u Splitu.