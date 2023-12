Popadić čini polovinu najjačeg vratarskog tandema na svijetu. Otkriva što treba barakudama

Razgovarajući s Rencom Posinkovićem, nekad vrsnim vratarom, a danas trenerom vratara vaterpolske nam reprezentacije, čuli smo da Hrvatska ovog časa ima najjači vratarski tandem na svijetu, dvojicu Dubrovčana – Marka Bijača i Tonija Popadića – inače velikih prijatelja.

A s 29-godišnjim Popadićem popričali smo za vrijeme predstavljanja HOO-ova zbornika radova "Ozljede sportaša". Baš tih dana Popadić je sanirao jednu ozljedu lakta koja je, hvala Bogu, sada prošlost.

– U polufinalu domaćeg Kupa osjetio sam zatezanje na jedan pokret i lakat mi je malo zablokirao.

No očito to više nije problem, o čemu govori njegovih 12 obrana u drugoj pripremnoj utakmici s Amerikancima (15:13) u kojoj je branio sve 32 minute.

– Nije bitan pojedinačni učinak, ovo je ekipni sport. Zanima nas samo da budemo svaki dan sve bolji, da tu prvu utakmicu Europskog prvenstva sa Španjolcima, koja se igra 4. siječnja, dočekamo spremni. A to ćemo moći ako podignemo obranu i ako budemo donosili bolje odluke u napadu. Bez obzira na pobjedu, ne možemo biti zadovoljni. Moramo tražiti više i bolje.

Krajem studenog njegov Jug, čiji je standardni prvi vratar, osvojio je naslov pobjednika Kupa.

– Velika je to stvar za nas. Već se godinama borimo s odlascima ključnih igrača, no uspijevamo se nekako zakrpati i složiti konkurentnu momčad. U Europi nam to ide malo teže, no doma dobro kotiramo.

Dubrovnik je kolijevka hrvatskog vaterpola, a Jug je za vaterpolo isto što su za košarku nekoć bili Split i Cibona.

– Ako pogledate kroz povijest, Mladost, Primorje ili Jadran u vrhu su povremeno, a jedino je Jug taj protiv kojeg se svi drugi bore za naslove. Ta zlatna generacija olimpijaca iz Londona jedna je od najvećih u povijesti vaterpola. U toj momčadi velika većina igrača bila je upravo iz Juga.

Toni je reprezentativcem postao ne tako davno.

– Imao sam ja povremene nastupe, kao u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju, no prvo veliko natjecanje bilo mi je Europsko prvenstvo 2022. godine u Budimpešti.

Stekao se dojam da, kad se netko jednom nametne kao prvi vratar, taj obično dugo traje i njegov potencijalni nasljednik mora biti strpljiv.

– Takva je pozicija. Vratar, kada se nametne i dokaže, teško ga je preskočiti. Kako u reprezentaciji, tako i u klubu. Mi možemo biti ponosni što smo imali Vićana, Pavića pa Bijača. To je vrhunska razina vratara, ali i ljudi i mladi od njih imaju što naučiti.

Koja je dobna razlika između sadašnjeg prvog vratara reprezentacije Bijača i njegove pričuve, našeg sugovornika?

– Ja sam tri godine mlađi.

Pavić je čekao da ode Vićan, a Bijač da ode Pavić. Čeka li Popadić da ode Bijač?

– Nadam se da će što prije u penziju – našalio se Popadić koji se afirmirao kao majstor za peterce.

– Ne mogu reći da mi ne ide i na tome radim kao i na svim ostalim komponentama vratarskog posla.

