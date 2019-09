Trinchieri: Kod Rimca svi igraju bolje nego što su igrali drugdje

Nakon cedevitaša i zvezdaša, pobjednici trećeg izdanja Superkupa ABA lige košarkaši su Partizana. U neravnopravnome finalu, beogradski crno-bijeli pobijedili su Cedevitu Olimpiju 99:77 što je pak značilo da je učitelj Andrea Trinchieri nadjačao učenika Slavena Rimca.

No, kako i ne bi kada ima snažniju i skuplju momčad. A ima i dosta više trenerskog iskustva.

Osim pojedinačne kvalitete (MVP turnira Thomas 13 koševa, Jaramaz 20, Walden 13), partizanovci su prednost imali i u energiji. To je bila energetska razina više od finalnog im suparnika čemu je kumovala i činjenica da je cedevitašima ovo bila treća utakmica u tri dana, a Beograđani su između četvrtfinala i polufinala ipak imali dan predaha.

Ukupno gledano, Partizan je igrao daleko najdinamičniju košarku najavivši tako da će biti ozbiljan konkurent euroligašu Crvenoj zvezdi u ovom natjecanju. Iza svega strateški stoji trener Trinchieri koji je ovako objasnio što smjera s ovom momčadi:

- Naš stil igre bit će jako zahtjevan i neki put ću morati biti jako tvrd da to dobijem. Ja želim da u obrani "kopamo" 40 minuta, a igrači bi voljeli da nekad mogu i laganije. Čim nije tako dogodi se da netko to koristi kao što je u polufinalu koristio Koperov trener Golemac koji je izuzetno mudar i kao trener kao što je bio i kao igrač.

Hvalio je Trinko i svog prijatelja Slavena Rimca (trenera Ljubljančana) koji je kod njega, dok je radio u Bambergu, dolazio učiti:

- Slaven je bio bistar igrač, a sada je trener kod kojeg svi igrači igraju bolje nego u drugim momčadima. Nakon odlične igračke karijere ostao je skroman, željan učenja i on je već sada top trener. Ja ne zaboravljam da je on osvojio ABA ligu, a ja još nisam. Uspio je on to s Cibonom na fantastičan način, igrali su specijalnu košarku, baš je bio čarobnjak. Ima sjajan osjećaj za igrače.

Nahvaljeni Rimac žalio je što on i njegovi zeleni cedevitaši nisu bili konkurentniji. Opet je prednjačio energični kapetan Blažič (13 koševa), a šuterski je najbolje izgledao Boatright (15 koševa, trice 4/5).

- Žao mi je što nismo pružili bolji otpor. Oni su nas samljeli svojom energijom, a pogotovo bode u oči onih 35 koševa primljenih u drugoj četvrtini - kazao je Riki.

Obojicu trenera, i njihove momčadi, čekaju nastupi u Eurokupu. Trinchierija već u utorak u Veneciji, a Rimca u srijedu u Ljubljani protiv Darušafake. Zbog toga su se obojica, a posebno Trinchieri, trudili ne pretjerivati s minutažom:

- Uspio sam svesti sve igrače ispod 23 minute i to mi je bilo važno. Zadovoljan sam s našom timskom igraom u napdu, malo manje s obranom u kojoj smo dozvolili suparniku da šutira trice sa 43 posto uspješnosti. No, bili smo dovoljno pametni i mirni da ne dozvolimo Cedeviti da se vrati.

A Ljubljančanima to nisu dozvolili zbog još jednog razloga kojeg je objasnio Rimac:

- Partizan ima 11 ravnopravnih igrača pa svaki od njih na parketu može energetski više pružiti. Mi smo primili 99 koševa što je uistinu previše, a imali smo 20 izgubljenih i samo pet osvojenih lopti što je prevelika razlika da bismo u ovoj utakmici ozbiljnije konkurirali.