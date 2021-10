Trenerska ikona direktno: Dinamo nije dobar jer se momčad vodi iz Međugorja

Ilija Lončarević, naša trenerska ikona, gostovala je u emisiji Sport nedjeljom na SPTV-u, urednika I voditelja Ante Breke.

Pričajući o Dinamovom porazu protiv Rapida, Lončarević je, između ostaloga, kazao:

- Naš optimizam najčešće nije na realnim osnovama. Kada prodaš tri-četiri igrača, pretenciozno je kazati da si favorit protiv Rapida. Smeta me što smo nerealni optimisti. Takvo promišljanje prenosi se i na momčad i onda ti se to vrati kao bumerang. Uostalom, Dinamo ima upravu u Međugorju. Pa mislite li vi da je to normalno i dobro!? - postavio je Lončarević retoričko pitanje o nastavio:

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 08.10.2014..,Zagreb - Lucko, stadion NK Lucko,2. HNL utakmica izmedju NK Lucko - HNK Gorica. Trener Gorice, Ilija Loncarevic. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

- Ako mislite da to ne utječe na momčad i trenera, onda nećemo razgovarati... Ne pričam ovo da bih opravdao Damira Krznara jer i on kao trener Dinama ima svoju razinu odgovornosti. On mora pronaći rješenje, ako ne uspije, zna se... - jasno je Lončarević aludirao na otkaz Krznaru.

Ponudio je Ilija još jednu zanimljivu postavku:

- U Dinamu je zabranjena riječ - obrana. I to se prenosi na našu reprezentaciju. Već jednom sam nešto slično komentirao pa su me u štabu kritizirali. Dinamovi najtalentiraniji klinci odgojeni su da ne igraju obranu. Oni odu vani, nauče ovo o čemu pričam i onda opet dodju, obuku hrvatski dres i opet im se to dopušta. Postanu kao naši gastarbajteri. Dok su vani, najbolji su, kad dodju ovdje, onda to baš i nije tako. Zašto? Zato što im okolina i država to omogućava? To je apsolutno najveći problem Dinama - jasan je Lončarević.

Pricajuci o našoj ligi Lončarević je kazao:

- Liga nam je sve bolja i atraktivnija, a navijača je sve manje. Našu djecu odgajamo na pričama o milijunima, to je pogrešno. Nismo odvojili navijače već se bavimo kafanskim analizama i tračanjem. Dinamo je godinama najbolji, a ne može skupiti više od nekoliko tisuća navijača na tribinama. To nije normalno. To je nasljeđe nekih drugih vremena iz doba devedesetih kada su se mijenjali sustavi natjecanja, pravila i namještalo se. Tada sam govorio da ćemo izgubiti navijače.

Tih devedesetih država je stavila naglasak na pojedince, a ne na društvo...