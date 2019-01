Treneri igračima ne brane seks, ali neki u njemu baš pretjeruju

Kevin i ja seksamo se do deset puta tjedno, zato se ozlijedio, izjavila je Boatengova supruga Melissa Satta i izazvala brojne polemike te natjerala vlasnike i trenera Sassuola da podignu obrve.

Iako je potpuno nevino sugerirala što bi moglo biti iza nove ozljede reprezentativca Gane, igrača nikad ispunjenog potencijala, sklonog skandalima, svakako je postigla kontraefekt.

>> Pogledajte galeriju: 'Često je ozlijeđen jer se seksamo sedam do deset puta tjedno'

I prouzročila je brojne neugodnosti svome suprugu jer nijedan visoko rangirani klub neće mirno gledati na činjenicu da se njihov igrač ozlijedio aktivnostima koje nisu vezane uz utakmice ili trening pod nadzorom klupskih dužnosnika.

Najgore je to što Boateng izbiva od studenoga prošle godine i u klubu su povezivali ozljedu s nogometnim aktivnostima.

Kako god, nove-stare rasprave o utjecaju seksa na performanse nogometaša i njihovo fizičko stanje još su jednom izbile na površinu i pobjednika u njima nema. Svi su u pravu i svi su u krivu.

Jer, iako su znanstvena istraživanja pokazala da seks uoči utakmica nema efekt na sportaše, jasno je da nisu svi isti. Boateng, primjerice, uživa na način koji ga je doveo do ozljede. Sigurno nije jedini.

Mauro Icardi sa svojom voljenom Wandom također je navodno minimalno jednom završio s ozljedom jer su imali buran seksualni odnos, a u istom su košu Wayne Rooney, Ronaldinho, “pravi” Ronaldo, Jermaine Pennant...

>> Pogledajte kako se vatreni zabavljaju u slobodno vrijeme

[video: 27367 / ]

Ukratko, poveći broj nogometaša zbog seksa je završio s ozljedom. Ili, poput Georgea Besta, zbog seksa u kombinaciji s alkoholom. No bila su to neka druga vremena pa su dvije izjave te nogometne legende nakon njegove karijere i same ušle u legendu.

– Puno sam novca potrošio na piće, žene i brze automobile. Ostatak sam spiskao – glasi prva, dok ni druga nije ništa lošija:

– Neko vrijeme uspio sam se odvojiti od alkohola i žena. Bilo je to mojih najdužih dvadeset minuta u životu.

U njegovo vrijeme to je svakako prolazilo, u današnje baš i ne bi jer prilike su se promijenile. I to se ponajprije odnosi na odgovornost i disciplinu, uvjetovane rigoroznim kaznama za prekršitelje.

Naime, vrhunski nogometaši jako rano dolaze do mnogo novca, fizički su potpuno spremni i oku ugodni, okruženi su prekrasnim ženama u svakom trenutku i pozvani su na najekskluzivnija događanja.

>> Pogledajte galeriju: Vatrena Ivana osvajala srca navijača u Rusiji

Prilika da se ponašaju kao best im ne nedostaje, samo zbog tempa modernog sporta to više baš i ne mogu. Barem ne u toj mjeri. Pa kad je alkohol već zabranjen, seks nije. Složit će se u tome većina trenera, posebno onih koji su nekad bili nogometaši.

Fabio Capello, primjerice, neće. On je branio seks tijekom priprema i dan uoči utakmica. Pep Guardiola ga odobrava u svakom trenutku i potiče, a Maradona...

On je poseban.

Iako je kao igrač, barem tako tvrdi, prakticirao seks tijekom poluvremena utakmica, kao trener je uvjerenja da ga treba izbjegavati minimalno 24 sata uoči susreta. U istom smjeru ide i legendarni Romario.

– Moja je preporuka da bude dosta seksa. To je bitno kao i slobodni dani za odmor. No dan prije utakmice trebaju misliti samo na nogomet – poručio je Romario koji je s Brazilom osvojio Svjetsko prvenstvo 1994.

I, koji je zaključak? Isti kao i na samom početku, sve ovisi od osobe do osobe. U svoja četiri zida nogometaš će raditi sve što želi i to se ne može spriječiti.

>> Pogledajte ljubavnu priču Vanje i Luke

[video: 26931 / ]

Ono što se može izbjeći jesu izjave poput one koju je dala Boatengova supruga jer samo mogu naštetiti igraču u konačnici. Ako to nije dovoljno, treba se okrenuti istraživanjima.

Dakle, kao što je rečeno, ona su utvrdila da seks ne utječe na performanse sportaša. Konkretnije, studija objavljena u The Journal of Sexual Medicine donosi u brojkama rezultate testiranja na sportašima nakon seksualnog odnosa prije napornih treninga i u trenucima apstinencije.

Brojke su gotovo identične, što govori samo za sebe i vraća nas ponovno do činjenice kako je ipak sve do osobe i preferencija u krevetu. Oni divljiji mogu se ozlijediti. Oni koji piju alkohol, mogu se ozlijediti. Oni koji pretjeraju u eksperimentima ili zauzmu pozicije na koje im tijelo nije naviklo, mogu se ozlijediti.

A opet, neki poput Jamieja Vardyja neće se ozlijediti, već će “procvjetati” na travnjaku.

– Moja supruga je razlog što igram tako dobro – izjavio je nakon Leicesterova osvajanja naslova prvaka Engleske, na što je zanosna Becky medijima sugerirala da je jako “brižna prema njemu u krevetu”.

Rooney je pak za vrijeme trudnoće svoje supruge toliko patio zbog apstinencije da je plaćao prostitutke tisuću funti na noć u raznim hotelima samo da stupi u seksualni odnos. I to prije utakmica.

Pomagalo mu je da ostvari potreban psihički mir. I jest... Dok mu supruga nije doznala.

>> Pogledajte galeriju: Najskuplji igrač svijeta opet ljubi: Srce mu osvojila sunarodnjakinja

Jermaine Pennant imao je u garaži tulume 24 sata dnevno svih sedam dana u tjednu i kad god je poželio, pronašao bi djevojku za seks.

- Bio sam pun snage, seks mi je služio da izbacim taj višak energije - objasnio je Pennant i nitko mu ne može proturječiti.

To samo doprinosi zaključku da svačije tijelo reagira drukčije. Možda je najbolji primjer Muhammad Ali. Odbijao je seks i nekoliko tjedana prije mečeva jer je shvatio da ako ne apstinira, postiže slabije rezultate u ringu.

Dakle, njegovo tijelo nije moglo podnositi taj dodatni napor. Ili ugodu. Zato je odlučio izbjegavati seks.

Na kraju priče, najbolje bi bilo poznavati svoje tijelo, a u slučaju da se ipak pretjera, zamoliti suprugu da ipak ne govori cijelom svijetu što se dogodilo. To može uistinu naštetiti karijeri.