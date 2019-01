Osam seks trendova za 2019. godinu

Kakva godina, 2018. bila je izrazito teška za seks, i iskreno, drago nam je vidjeti njezin kraj. Ali, ako ima barem nešto pozitivno što je donijela, onda su to rasprave o zlostavljanju i jednakim pravima koje su sad otvorenije nego ikad prije. Iako, dalek je put do toga da “stvar bude riješena”.

Hoće li se taj trend nastaviti i kroz 2019. godinu? Postoji li nešto čemu se imamo veseliti u sljedećih 12 mjeseci? LELO donosi osam seks trendova u nadolazećoj godini.

Otvorene i poligamne veze

Seks i veze koje uključuju više partnera zabilježene su još u dalekoj povijesti. Ali tek je sad došlo do prihvaćanja “alternative” u vezama. S pojavom filma “50 Nijansi”, BDSM i “nastrasnost” postali su široko prihvatljivi u društvu. I sad je apsolutno svima jasno da postoje kompleksniji i potencijalno zadovoljavajući oblici veza od onih “običnih”.

Poligamna zajednica odavno je uspostavljena i sve je više onih koji zagovaraju upravo ovakve veze. U 2019. godini, vrlo je lako moguće da ćemo vidjeti kako se ove zajednice sve više istražuju. To nipošto nije revolucija, ali je svakako korak prema prepoznavanju dobrobiti ovakvih veza od strane ostalih (ako ne i odobrenju...još).

Soliranje i darivanje

Suprotno prethodnom trendu, jedan od najvećih kojeg ćemo vidjeti u 2019. godini je porast broja žena koje sve dulje ostaju sretne solo igračice. To je nastavak trenda koji traje već desetljećima: prosječna dob za sklapanje braka u 1971. bila je 22.4 godine, a u 2018. - 31 godina.

Međutim, ono što je novo, prema podacima LELO anketa provedenih u 2018. godini, zabilježen je eksponencijalni rast žena koje su kupovale za druge žene. Oko Valentinova 2018. godine, na lelo.com oko 14% svih narudžba bilo je od žena poslano na adrese drugih žena - u usporedbi s 8% prošle godine. Ti podaci u kombinaciji s korespondencijom LELO tima za korisničku podršku

koji prima upite o tome što bi čija prijateljica mogla voljeti, sve je jasno: ženama je sve udobnije naručivati proizvode za intimine užitke svojih prijateljica.

Očekujemo još jedan dramatičan skok ove godine koji će se dugo nastaviti. Slanje seksualne igračke kao poklon nekome najbolji je način da se iskreno kaže: “CIjenim tvoju sreću”.

Lutke za seks

Lutke za seks postoje već desetljećima, najčešće su šokantne vrste s glupim imenima poput “Roger More” i “Anita Blowjob”. No u 2019. godini lutke bi nas mogle iznenaditi, postaju punoljetne, s punom silikonskom konstrukcijom, jezivo živopisnim karakteristikama i potpuno pokretljivim unutarnjim kosturom koji nude prirodan raspon pokreta. I naravno, već postoje i muške i ženske verzije. Lutke za seks zaista su prešle dug put...

Umjetna inteligencija

Vezano uz, ali ipak odvojeno od gore navedenih lutaka za seks, u 2019. godini ćemo vidjeti početak revolucije umjetne inteligencije u seksu. To će se manifestirati na brojne zanimljive načine. Kotači se već okreću, ali na temelju uspjeha uređaja poput Amazonove Alexe, seksualni uređaji svih vrsta uskoro će moći naučiti uzorke idiosinkrazije vašeg zadovoljstva i sami se prilagoditi vama.

Primjerice, koristeći biometrijske podatke (otkucaji srca, disanje i sl.), lutka za seks s umjetnom inteligencijom naučit će sve što volite i u skladu s tim reagirati. Ako vibrator sazna da vam se sviđa kad vam govori prljavo, njegovi algoritmi će s vremenom prilagoditi svoje performanse kako bi točno saznali što bi trebali reći prije nego što to sami znate. A to vodi u sljedeći nadolazeći trend...

Integracija aplikacija/VR/Internet svega

Aplikacije za seksualne igračke postoje već neko vrijeme, ali nijedna zapravo nije bila uspješna. Zapravo, one su dosadne, jednokratni noviteti koji nemaju vrijednost za ponovnim korištenjem. Postoji razlog za to: nitko ustvari ne zna što želi od aplikacije za seksualne igračke. To je jedna od onih stvari koje od 2014. godine proizvođači seksualnih igračaka pretpostavljaju da bi trebali

imati, bez razumijevanja zašto.

