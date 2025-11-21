Trener Slavena o genijalnom potezu svog igrača: 'Ja nikad sretniji što sam mu trener'

Nogometaši Slaven Belupa i Vukovara u Koprivnici su otvorili 14. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Tri boda na kraju su ostala na stadionu Ivan Kušek Apač zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi Slavena od 4:1.

Domaćin je poveo u 19. minuti majstorskim golom Adriana Jagušića u 19. minuti, a šest minuta kasnije Ilija Nestorovski je povisio na 2:0. Vukovar je imao priliku smanjiti zaostatak u 54. minuti, no Robin Gonzalez nije iskoristio kazneni udarac. Četiri minute kasnije istom igraču je poništen pogodak.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vukovar je ipak uspio smanjiti nedostatak u 65. minuti autogolom domaćeg vratara Ivana Čovića, ali Jagušić je u 71. svojim drugim pogotkom povećao prednost domaćih. Konačni rezultat postavio je Nestorovski, također drugim golom na utakmici, u 79. minuti. Pobjedu svoje momčadi komentirao je trener Mario Gregurina.

- Velika tri boda za nas, prije svega čestitam momcima na svemu što su dali po izrazito teškom terenu i vremenu, svaka čast svima. Odigrali smo jako dobro prvo poluvrijeme, jako sam zadovoljan s tim dijelom. U svlačionici smo upozoravali na neke stvari, no ipak smo se opustili i nismo dobro ušli u nastavak - započeo je.

- Skoro smo sami vratili Vukovar u igru, ali nas to na sreću nije do kraja kaznilo. U zadnjih 25 minuta vratili smo se u svoj ritam i priveli utakmicu u smjeru u kojem smo htjeli - dodao je Gregurina.

Potom je uslijedilo pitanje o prvom imenu utakmice i Slavena, Jagušiću:

- Već neko vrijeme pričam da je Adriano genijalac. Primio je loptu desnom, vidio golmana da je vani, pogodio lijevom preko pune vanjske. Genijalan potez, mislim da smo svi u Koprivnici sretni što ga možemo gledati na Apašu. A ja nikad sretniji što sam mu trener - odgovorio je trener Farmaceuta