Dinamo u HNL-u pronašao rješenje za najproblematičniju poziciju?

Dinamo ove sezone muku muči s pozicijom desnog beka. Moris Valinčić odlično se snašao na toj poziciji, no zbog ozljede Ronaela Pierre-Gabriela ostao je jedina opcija na mjestu desnog braniča. Valinčić je posao odrađivao i više nego dobro i čak ga se spominjalo u kontekstu reprezentacije pa se ni nije obraćalo previše pažnje na činjenicu da je jedini desni bek u momčadi, no problem je nastao kada se i on ozlijedio.

Dinamo je preko noći ostao bez prave opcije pa se ta pozicija krpala s Mateom Lisicom i Kevinom Theophile-Catherineom koji su nominalno krilo i stoper. Iz juniorske momčadi promoviran je mladi Noa Mikić, no njemu se zasad ne ukazuje povjerenje iako je javnosti prezentiran kao veliki talent. Jasno je kako plavima hitno treba pojačanje za defiticiranu poziciju, a Index piše kako su pronašli rješenje i to u domaćem prvenstvu.

Na meti Dinama je navodno 23-godišnji Paul Tabinas iz Vukovara. Ovaj Japanc s filipinskim državljanstvom po Transfermarktu vrijedi 300 tisuća eura te je ove sezone za Vukovar upisao šest nastupa i jednom asistirao za pogodak. Također, ugovor s Vukovarom vrijedi mu samo do kraja sezone pa bi na Maksimir mogao stići potpuno besplatno, ali tek na ljeto.

Treba dodati i kako ga jako dobro poznaje voditelj Dinamove škole Albert Capellas koji ga je vodio u deset utakmica na klupi filipinske reprezentacije. On je u Vukovaru od zime 2023. kada je stigao iz rodnog Japana.