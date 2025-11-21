VIDEO Pogledajte nevjerojatni pogodak najvećeg hrvatskog talenta

Slaven Belupo i Vukovar otvorili su 14. kolo hrvatskog nogometnog prvenstva u Koprivnici od 18 sati. U ovom trenutku rezultat je 3:1 u koristi domaće momčadi koja pobjedom preskočila Istru i Varaždin te barem privremeno zasjela na treće mjesto ljestvice.

'Farmaceuti' su poveli u 19. minuti kada je domaći vratar Bulat ispucao jednu loptu, a Adriano Jagušić je prvi došao do nje. Potegnuo je dijamant Slavena s kakvih 45 metara i zabio jedan od najljepših golova sezone u HNL-u. Njegov spektakularni potez možete pogledati OVDJE.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vodstvo domaćih povećao je veteran Ilija Nestorovski u 25. minuti na asistenciju Josipa Mitrovića. Vukovar je imao priliku vratiti se u utakmicu u 54. minuti, ali kapetan Robin Gonzalez je promašio kazneni udarac. Gonzalez je četiri minute kasnije ipak stigao do pogotka, no on je poništen nakon VAR provjere.

Vukovar je ipak došao do smanjena zaostatka autogolom domaćeg vratara Čovića u 65. minuti, ali samo šest minuta kasnije Jagušić je zabio svoj drugi pogodak na utakmici.

Mlada zvijezda Slavena nedavno se našla na pretpopisu izbornika hrvatske reprezentacija Zlatka Dalića što ga je očito motiviralo da nastavi sa sjajnim igrama. 20-godišnjaku ovo su bili četvrti i peti pogodak ove sezone u prvenstvu, a ima jednako toliko asistencija.