Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
HNL

Slaven uvjerljivo pobijedio Vukovar u ludoj utakmici: Jagušić ponovno heroj Koprivničana

Susret Slaven Belupa i Vukovara 1991 u 14. kolu SuperSport HNL-a
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
21.11.2025.
u 20:05

Najbolje razdoblje igre gostiju bilo je početkom drugog poluvremena. Prvo je u 54. minuti Vukovar dobio kazneni udarac jer je Agbekpornu nespretno nagazio Gonzaleza na samom rubu kaznenog prostora

U prvoj utakmici 14. kola HNL-a Slaven Belupo je na svom terenu nadigrao Vukovar 1991 sa 4-1 (2-0). 

Dvostruki strijelci za domaće bili su Adriano Jagušić (19, 71) i Ilija Nestorovski (25, 79), dok je jedini pogodak gostiju bio autogol vratara Slavena Ivana Čovića (65-ag).

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Dvoboj je odigran po vrlo teškim uvjetima, tijekom čitavog susreta u Koprivnici padala je susnježica, a to kao da je uspavalo igrače pa se u prvih 20-ak minuta nije dogodilo ništa vrijedno spomena.

To se promijenilo nakon nevjerojatne pogreške vratara Vukovara Bulata koji je potpuno neometan s vrha svog kaznenog prostora loptu ispucao ravno u noge Jagušića, a odlični veznjak Slavena nije trošio vrijeme već je odmah zapucao prema praznim vratima i pogodio.

Samo šest minuta potom već je bilo 2-0, gosti su imali dvije prilike izbiti ispucavanje domaćeg vratara, ali nisu to dobro učinili pa je lopta stigla do Mitrovića koji je poslao okomitu loptu u kazneni prostor gdje je utrčao Nestorovski i rutinski svladao Bulata.

Najbolje razdoblje igre gostiju bilo je početkom drugog poluvremena. Prvo je u 54. minuti Vukovar dobio kazneni udarac jer je Agbekpornu nespretno nagazio Gonzaleza na samom rubu kaznenog prostora. Kapetan Vukovara sam je odlučio izvesti kazneni udarac, ali Čović je obranio njegov nejak udarac. Tri minute potom gostima je i poništen gol Gonzaleza jer je prethodno Jurilj bio u malom zaleđu da bi gol za 2-1 stigao u 65. minuti.

Nakon udarca iz kuta Čaić je uspio dohvatiti loptu na samoj gol-liniji iskosa i vratiti ju na metar od gola gdje je loše reagirao Čović kojemu je lopta prošla kroz noge i prešla gol-liniju.

No, onda je na scenu opet stupio Jagušić koji je u 71. minuti solo-prodorom stigao do ruba kaznenog prostora i pogodio donji lijevi kut za 3-1.

Konačni rezultat postavio je Nestorovski koji je iskoristio borbenost Šute koji je oteo loptu gostujućoj obrani i sve pripremio za makedonskog golgetera.

Slaven Belupo ovom je pobjedom skočio na treće mjesto sa 21 bodom, dva više od četvrtog Varaždina i pete Istre 1961, dok je Vukovar 1991 ostao deveti sa 11 bodova, jednim više od zadnjeg Osijeka.

Vodi Hajduk sa 29 bodova, četiri više od drugog Dinama.

Ključne riječi
Adriano Jagušić vukovar 91 Slaven Belupo HNL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-20/PXL_091125_141656461.jpg
Premium sadržaj
Branitelj naslova

Igrači ne razumiju Sanchezov sustav, a mentalitet su otkrile njegove izjave nakon velikog kiksa Rijeke

Zbog vrlo slabog ulaska u sezonu smijenjen je osvajač dvostruke krune Radomir Đalović, no pod njegovim nasljednikom Victorom Sanchezom zasad se ne vidi opipljiv napredak. Jasno, španjolski je stručnjak zasad odradio samo 12 utakmica na klupi Rijeke, no čak i kad u obzir uzmemo onu klasičnu izliku o vremenu i prilagodbi za trenera, učinak od po četiri pobjede, remija i poraza u tih 12 susreta debelo je ispod onoga što bi klub poput Rijeke trebao pružati.

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo
Video sadržaj
GOTOVO PA NE POSTOJI

Jako rijetka pojava: Igrač Dinama u manje od 24 sata odigrao dvije natjecateljske utakmice!

U prvoj polovici 20. stoljeća je takva praksa bila češća, sve dok liječnici nisu počeli imati veći utjecaj u profesionalnom nogometu. U modernom nogometu je, pak, ova praksa gotovo pa nepostojeća, jer liječnici ne dozvoljavaju nastupe igračima koji nemaju barem 50-60 sati odmora između utakmica, a optimalna količina vremena za dovoljnu rekuperaciju je 72 sata

Učitaj još

Kupnja