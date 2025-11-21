Slaven uvjerljivo pobijedio Vukovar u ludoj utakmici: Jagušić ponovno heroj Koprivničana

U prvoj utakmici 14. kola HNL-a Slaven Belupo je na svom terenu nadigrao Vukovar 1991 sa 4-1 (2-0).

Dvostruki strijelci za domaće bili su Adriano Jagušić (19, 71) i Ilija Nestorovski (25, 79), dok je jedini pogodak gostiju bio autogol vratara Slavena Ivana Čovića (65-ag).

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dvoboj je odigran po vrlo teškim uvjetima, tijekom čitavog susreta u Koprivnici padala je susnježica, a to kao da je uspavalo igrače pa se u prvih 20-ak minuta nije dogodilo ništa vrijedno spomena.

To se promijenilo nakon nevjerojatne pogreške vratara Vukovara Bulata koji je potpuno neometan s vrha svog kaznenog prostora loptu ispucao ravno u noge Jagušića, a odlični veznjak Slavena nije trošio vrijeme već je odmah zapucao prema praznim vratima i pogodio.

Samo šest minuta potom već je bilo 2-0, gosti su imali dvije prilike izbiti ispucavanje domaćeg vratara, ali nisu to dobro učinili pa je lopta stigla do Mitrovića koji je poslao okomitu loptu u kazneni prostor gdje je utrčao Nestorovski i rutinski svladao Bulata.

Najbolje razdoblje igre gostiju bilo je početkom drugog poluvremena. Prvo je u 54. minuti Vukovar dobio kazneni udarac jer je Agbekpornu nespretno nagazio Gonzaleza na samom rubu kaznenog prostora. Kapetan Vukovara sam je odlučio izvesti kazneni udarac, ali Čović je obranio njegov nejak udarac. Tri minute potom gostima je i poništen gol Gonzaleza jer je prethodno Jurilj bio u malom zaleđu da bi gol za 2-1 stigao u 65. minuti.

Nakon udarca iz kuta Čaić je uspio dohvatiti loptu na samoj gol-liniji iskosa i vratiti ju na metar od gola gdje je loše reagirao Čović kojemu je lopta prošla kroz noge i prešla gol-liniju.

No, onda je na scenu opet stupio Jagušić koji je u 71. minuti solo-prodorom stigao do ruba kaznenog prostora i pogodio donji lijevi kut za 3-1.

Konačni rezultat postavio je Nestorovski koji je iskoristio borbenost Šute koji je oteo loptu gostujućoj obrani i sve pripremio za makedonskog golgetera.

Slaven Belupo ovom je pobjedom skočio na treće mjesto sa 21 bodom, dva više od četvrtog Varaždina i pete Istre 1961, dok je Vukovar 1991 ostao deveti sa 11 bodova, jednim više od zadnjeg Osijeka.

Vodi Hajduk sa 29 bodova, četiri više od drugog Dinama.