Trener Rijeke "brusi" se na finale protiv Hajduka: Ova utakmica bit će priprema za to

Pred Rijekom su posljednja dva kola Prve HNL kao priprema za finale Kupa u kojemu je čeka Hajduk. U pretposljednjem kolu lige, 35., ide u goste u Koprivnicu (17 sati). Čeka je tamo rasterećeni Slaven Belupo. Utakmicu je najavio trener farmaceuta Zoran Zekić.

– Napravit ćemo mnogo promjena, uvesti mnogo mladih igrača. Nadam se da će oni uživati u tome. Imamo dva kola do kraja, ne bih da nam nedostaje motivacije. Nadam se dobroj, koncentriranoj utakmici. Rijeka nam je jedini dužnik ove godine, ne igra im Drmić što je šteta jer bio bi to pravi test za naše stopere. Mi ćemo imati puno mladih, a nadam se da će biti poletni i da će pokazati svoju kvalitetu – rekao je Zekić, koji je najavio da njegova momčad nakon kraja prvenstva s pripremama počinje 6. lipnja. Igrat će u sklopu toga nekoliko utakmica, od čega jednu s Osijekom.

Slaven Belupo trenutačno je sedma momčad prvenstvene tablice i osigurala je ostanak u Prvoj HNL. Rijeka u Koprivnicu stiže nakon poraza u Jadranskom derbiju (0:3), a Hajduk je čeka i u borbi za trofej Kupa.

– Svi smo bili razočarani nakon te utakmice, iznevjerili smo navijače, no što je, tu je. Još su dvije utakmice ispred nas i želimo ih odraditi na dobar način, da spremni uđemo u finale Kupa – rekao je trener Goran Tomić, koji je kao i Zekić najavio da će igrati mlada i "promiješana" momčad.

– Nemamo Drmića i Krešića zbog kartona, Vučkić je ozlijeđen, Abass se žalio na neke probleme, malo ćemo "izmiksati" momčad. Na kraju će to biti dobra momčad koja može do pobjede. Slaven može svakome napraviti probleme, osigurao je ostanak već prije nekog vremena. To je spoj mladih i iskusnih starijih igrača, koje je trener Zekić dobro posložio u respektabilnu momčad. Nas čekaju još dvije utakmice i želimo ih odraditi na dobar način. U iduće dvije utakmice, uz humanitarnu utakmicu koja nas očekuje, dobit će priliku i igrači koji su manje igrali, želja nam je da svi dobiju optimalnu minutažu prije finala Kupa – zaključio je Goran Tomić.