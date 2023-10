Trener PSG-a nakon velikog debakla u Ligi prvaka: Rezultat je nerealno visok

U derbiju skupine F, ali i večeri u Ligi prvaka, Newcastle United je deklasirao PSG sa 4-1. Domaćin je poveo u 17. minuti nakon velike greške Marquinhosa koji je pogrešno dodao. Lopta je došla do Alexandera Isaka koji je pucao, no Gianluigi Donnarumma je fantastično obranio. Međutim, lopta se odbila do Miguela Almirona koji je pospremio odbijanac.

Bio je to prvi pogodak "Svraka" u Ligi prvaka nakon više od 20 godina. Posljednji pogodak u elitnom razredu "Starog kontinenta" u dresu Newcastle Uniteda zabio je Alan Shearer u ožujku 2003. u susretu protiv Intera koji je završio 2-2.

Korak bliže pobjedi engleski sastav je stigao u 39. minuti kada je Dan Burn glavom pogodio za 2-0. Pomoćni sudac je pritom svirao zaleđe, no nakon poduže analize VAR je pokazao kako je pogodak ispravan. Sjajnu predstavu Newcastle je nastavio i u nastavku i već u 50. minuti bilo je 3-0, a zabio je Sean Longstaff.

Lucas Hernandez je vratio tračak nade Parižanima u 56. minuti, no pobjedu Newcastle Uniteda potvrdio je Fabian Schar sjajnim golom u 90. minuti.

Trener PSG-a Luis Enrique je nakon teškog poraza u engleskoj komentirao igru svoje momčadi te ishod utakmice, za kojeg ne smatra da je realan.

- Ja sam trener, ja odlučujem i ja na kraju odgovaram za rezultat. Nismo zaslužili ovoliko izgubiti. Naš cilj je prolazak u osminu finala, skupina je teška, svjesni smo toga, ali i dalje smo drugi. Zadnje utakmice će biti zabavne - rekao je Enrique, pa dodao:

- Sustav? Mislio sam da je to najbolje za ovu momčad i još uvijek to mislim. Rezultat je nepošten, ali takav je nogomet. Čestitam Newcastleu, no rezultat je ipak nerealno visok - poručio je bivši izboornik Španjolske.