Trener priznao: Cure su mi odale tajnu u svlačionici, ispunio sam im tu želju

Rukometašice Podravka Vegete pobijedile su u finalu hrvatskog kupa Sesvete AP s 33:14 i tako osvojile svoj 23. trofej u ovom natjecanju. Ovo je najveća razlika s kojom je jedna ekipa pobijedila u finalu kupa.

– Malo nas je zavarao rezultat iz prvenstva kad nas je Podravka dobila samo s pet pogodaka razlike – rekao je Branko Šebek, trener Sesveta. Bernarda Čalušić je dodala:

– Katastrofa. I to baš kad je susret bio u izravnom prijenosu na HRT–u.

Dobro je da su Sesvećanke u posljednjim trenucima postigle 14. pogodak jer bi dostigle još jedan neslavni rekord. Naime, Trešnjevka će i dalje ostati upisana kao ekipa koja je postigla najmanje pogodaka u jednom finalu – 13 iz 2017. godine.

Za neke je ovo bio kraj

– Zacrtali smo to na početku sezone i drago mi je da su cure odigrale ovako ozbiljnu utakmicu. Ovo nam je 43 utakmica u sezoni, izvukle su sve iz sebe, djelovale jako motivirano i rekao bih da je ovo šlag na torticu. Dodatan motiv bio je i odlazak četiri cure jer ova ekipa neće više nikad igrati zajedno, ali stvarno smo imali jednu fenomenalnu sezonu gdje smo živjeli zajedno posljednjih godinu dana i njih je lako voditi – rekao je Zlatko Saračević i otkrio malu tajnu.

– Rekle su mi djevojke u poluvremenu da je rekordna pobjeda u finalu kupa do tog trenutka bila plus 15 pa su me pitale mogu li dodati gas i nadmašiti taj rekord. Rekao sam: “Zašto ne” – istaknuo je Saračević.

Nikolina Zadravec odigrala je susret za pamćenje. Lijevo krilo Koprivničanki postiglo je osam pogodaka iz isto toliko pokušaja.

– Ovo što vidite suze su radosnice. Čestitam curama na borbenosti i zasluženo osvojenom Kupu. Pitanje pobjednika nije bilo upitno ni u jednom trenutku. Od prve minute igrale smo agresivnu i pokretljivu obranu. I vraća se dvostruka kruna u Koprivnicu. Hvala navijačima koji su naš osmi igrač i vjetar u leđa – rekla je Nikolina.

Za razliku od prošle godine, majice s natpisom “Kup je naš” u Podravka Vegeti nisu morali bacati. Lani su također bile otisnute, ali je Lokomotiva sve pokvarila osvojivši kup.

– Čestitam svima, ova sezona mi je jedna od najljepših u karijeri. Hvala navijačima koji nas prate cijelu sezonu i koji su došli i u Poreč – istaknula je Dragica Džono, kapetanica Podravke. Najviše posla oko davanja autograma i fotografiranja imala je Natalia Čigirinova. Postavlja se samo pitanje je li navijačima toliko zanimljiva zbog svojih dobrih igara ili zbog ljepote. Dodao bih – i zbog jednog i zbog drugog.

Suradnja HRS – Poreč

U prostorijama gradske vijećnice istarskog bisera Poreča svečano je potpisan jednogodišnji ugovor o suradnji Hrvatskog rukometnog saveza i Grada Poreča. Ugovor su na obostrano zadovoljstvo potpisali predsjednik HRS–a Tomislav Grahovac i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić. Svoj entuzijazam za budućnost s dogovorenom suradnjom nije krio gradonačelnik Loris Peršurić:

– Poreč je poznat po mnogočemu, ali je poznat i kao grad sporta. Poreč ima jako mnogo sportskih manifestacija, a upravo rukomet nam je jedan od najbitnijih sportova. Drago nam je što se reprezentacija vraća na pripreme, vratilo nam se i klupsko natjecanje. Vjerujem da se rukometni savez dobro osjeća ovdje, dakle reprezentacija i svi klubovi koji dolaze ovamo. Uvijek se trudimo lijepo ih ugostiti – istaknuo je.

Tomislav Grahovac, predsjednik HRS–a, istaknuo je:

– Tu će biti naše najjače selekcije koje će imati porečku bazu za pripreme za velika natjecanja, zatim događanja kao što je Festival rukometa, u lipnju igramo kvalifikacijsku utakmicu protiv Belgije, zatim HEP Croatia Cup i niz takvih sličnih pripremnih turnira više-manje održavat će se u Poreču. Moram se pohvaliti da smo nakon priprema u Poreču često kući dolazili s najsjajnijim odličjima. I nadam se da će takva suradnja biti i u budućnosti – zaključio je Grahovac.