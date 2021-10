Trener Hajduka optimistično najavio: Možemo do titule ove sezone!

Slaven Belupo ove sezone igra debelo ispod očekivanja, tek je pretposljednji u poretku sa samo sedam osvojenih bodova. Međutim Hajdukov trener Jens Gustafsson i ne pomišlja na to da njegovu momčad čeka lagan posao danas u Koprivnici (15 sati) u sklopu 14. kola Prve HNL.

– Promijenili su stil igre, imaju dobre individualce i visokog napadača (Krstanovića, op. a.), kojeg je teško čuvati. Dobro su organizirani i dolaze samouvjereni nakon prolaska u Kupu protiv Šibenika. Smatram da igraju bolje nego što pokazuje tablica. To je za Hajduk tradicionalno teško gostovanje – rekao je Šveđanin, koji se osvrnuo i na prezentaciju strategije kluba prema kojoj je do 2027. cilj, između ostalih, dvaput postati prvakom države. Može li to Hajduk ostvariti već ove sezone?

– Ciljevi su ambiciozni i dobro je da klub ima strategiju po kojoj će raditi. Klub ide u dobrom smjeru, raste. Ja sam tu da pomognem Hajduku opet postati velikim klubom. Nadam se da se možemo već ove sezone boriti za titulu – zaključio je Gustafsson, koji će u Koprivnici biti bez ozlijeđenoga Krovinovića te “kartoniranog” Simića.

Gustafsson je bez pobjede u tri ligaške utakmice u nizu, jasno je da mu danas za mir na Poljudu treba samo pobjeda.