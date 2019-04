Trener Dinama otkrio važne novosti o Atiemwenu

Trener Dinama baš i nema puno slobodnog vremena, ali Nenad Bjelica jučer je svoje slobodno vrijeme dobrim dijelom potrošio da bi nazočio dodjeli nagrada Hrvatskoga zbora sportskih novinara. Došao je zbog “svoga” glasnogovornika Alena Lesičkog koji je nagrađen za press-službu. I nije samo Bjelica došao pozdraviti Dinamova glasnogovornika, bio je ondje i predsjednik Mirko Barišić, članica uprave Amra Peternel, direktor marketinga Tomislav Rukavina, doista jake snage.

Susret s izbornikom

Bjelica je došao nekoliko minuta prije svečanosti, u prolazu se rukovao i s izbornikom Zlatkom Dalićem i mirno gledao dugi program. Poslije se nije dugo zadržao, čekala ga je priprema utakmice s Rudešom (nedjelja, 16.30, Kranjčevićeva). No, tu pripremu počeo je odmah nakon pobjede nad Hajdukom, bio je na utakmici Rudeš - Istra zajedno sa svojim analitičarom Jasminom Osmanovićem.

Nasmijao se kad smo ga pitali kakav je život u Dinamu nakon pobjede nad Hajdukom u Splitu.

- Ha-ha, ugodan. Ma svi znamo što derbi znači za sve u klubu i oko kluba, za navijače. Najvažnije je u tim utakmicama pobijediti, to nam daje poticaj za ono što nas čeka i nadam se da ćemo i dalje biti uspješni kao i dosad - kazao je Bjelica.

Utakmica s Rudešom ipak je drukčija od derbija.

- Mislim da smo u zadnjoj utakmici, protiv Rudeša, pokazali profesionalnost, a igrali smo je prije europske utakmice.

Vidjeli ste Rudeš uživo, vidjeli ste njegovu drugu pobjedu u prvenstvu.

- Rudeš se u zadnje dvije domaće utakmice dosta dignuo, u obje je pobijedio (Inter s 2:0, Istru s 1:0. nap.a.), nije primio pogodak. Izgleda mi defenzivno dosta dobro, u ofenzivi ima nekoliko neugodnih igrača, brzih i morat ćemo se ponovno dobro uznojiti da bismo osvojili tri boda - kaže Bjelica.

Trener plavih sigurno je i jučer znao kombinaciju kojom će napasti Rudeš, no nije nam je otkrio, znamo samo koga neće biti.

- Neće biti Stojanovića i Theophilea zbog ozljeda, kao ni Šunjića zbog kartona, te onih koji su već dulje ozlijeđeni, kao Hajrović i Leovac.

No, sastav plavih povećava se za dvojicu igrača.

Vraćaju se Ademi i Atiemwen

- Atiemwen i Ademi su u treningu i postoji mogućnost da budu u kadru za momčad - izvijestio je trener plavih.

Nadamo se da je Atiemwen po strani ostavio i privatne probleme, optužbe s kojima je bio ili je još uvijek suočen i da se može koncentrirati na nogomet. No, povratkom u momčad mogao bi donijeti novu svježinu koja može biti potrebna nakon pražnjenja u derbiju. Bez obzira na izostanke, Bjelica ima moćan sastav, samo je važno da taj kadar shvati trenerovu poruku da se mora uznojiti. Eto, u prošlom kolu Istra se baš nije uznojila pa je izgubila od Rudeša koji polako hvata korak, nije izgubio nadu da može pobjeći sa zadnjeg mjesta na ljestvici i izbjeći odlazak u drugu ligu.

Uostalom, i plavi su, otkako je Rudeš u prvoj ligi već dvaput s njim remizirali, u studenome 2017. godine bilo je 1:1, plave je tada vodio Mario Cvitanović, a i Nenad Bjelica je u prvom kolu ovog prvenstva postigao isti rezultat. Tada nas je trener plavih iznenadio jer je u odnosu na europsku utakmicu promijenio svih 11 igrača, no kasnije nas je na to naviknuo i pokazalo se to kao jako uspješan recept. Sad treba recept po kojem će u ovoj zadnjoj četvrtini prvenstva, u koju ulazi s ogromnom bodovnom prednošću, održati momčad budnom. Prošli put nije bilo problema, bilo je 7:2 za plave.

