Državno odvjetništvo odbacilo prijavu protiv Dinamovog igrača za silovanje

Državno odvjetništvo je odlučilo kako ne postoji osnovana sumnja da je 23-godišnji Dinamov igrač Iyayi Atiemwen počinio kazneno djelo silovanja nad neimenovanom djevojkom iz Velike Gorice.

Nigerijski napadač je prošli tjedan jednu noć proveo na policiji zbog sumnje u počinjenje tog kaznenog djela nakon što ga je neimenovana djevojka iz Velike Gorice optužila za silovanje. Nakon obavijesnog razgovora Atiemwen je pušten da se brani sa slobode.

DORH koje je zaprimilo kaznenu prijavu za silovanje odlučilo je kako ne postoji osnovana sumnja da je Atiemwen počinio kazneno djelo.

Dinamova igrača je prvo optužila Osječanka Iva Bošnjak za napad i gušenje. Tada se javila i neimenovana 24-godišnjakinja iz Velike Gorice koja je Atiemwena optužila za silovanje. Djevojka nije željela otkriti identitet zbog straha od osude javnosti.

- Prvo me primio za ruke, pokušao me svući. Odupirala sam se. Zatim me je počeo gušiti, a s drugom rukom me ponovno počeo skidati. Molila sam ga da prestane, a on je nastavio. Počeo me šamarati, ja sam počela vrištati. Nijedna žena ne bi trebala proživjeti to što sam ja proživjela. Osjećala sam se jadno i poniženo. Nisam vjerovala da se tako nešto može dogoditi - rekla je djevojka sredinom ožujka za RTL.

Evo i priopćenja DORH-a:

'Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici donijelo je rješenje o odbačaju kaznene prijave protiv 23-godišnjeg državljanina Nigerije. (4. 4. 2019.)

Policijska uprava zagrebačka podnijela je posebno izvješće kao dopunu kaznene prijave 24-godišnje hrvatske državljanke protiv osumnjičenika zbog počinjenja kaznenog djela silovanja iz članka 153. stavak 1. u svezi članka 152. stavak 1. Kaznenog zakona na njezinu štetu.

Na temelju rezultata izvida koje je provela Policijska uprava zagrebačka nije utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je osumnjičenik počinio prijavljeno kazneno djelo zbog čega je doneseno rješenje o odbačaju kaznene prijave.'

Iyayi Atiemwen je nakon zapažene role u Gorici ove zime stigao u Dinamo. Nakon prve utakmice osmine finala Europske lige protiv Benfice u javnost je iscurilo svjedočanstvo Ive Bošnjak.

Osječanka je Atiemwena prijavila za napad. Iva je podnijela kaznenu prijavu, a zastupa je odvjetnik Čedo Prodanović.

- Ona jednostavno nije mogla prihvatiti da ne želim imati ništa ozbiljno. Dva dana prije Benfice došla mi je u stan s jednim velikim koferom. Da, pozvao sam je tada, ali ne da se useli, što sam pomislio kada sam vidio veličinu njezina kofera. Ostala je dva dana. Te sam srijede morao na stadion u karantenu pred utakmicu - rekao je nedavno Atiemwen u intervjuu za Jutarnji list te dodao:

- Kada sam se vratio s utakmice, rekao sam joj da se želim odmoriti i da nismo jedno za drugo. Počela je divljati, razbacala mi stvari po stanu, čak me i fizički napala. Zatim je otišla i mislio sam da je sve gotovo dok se nije pojavila policija. Pozvala ih je i pričekala ispred stana. Ma da je bilo i malo sumnje, policija bi me privela istu večer.

